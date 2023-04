Prova ad unire questi ingredienti e aspetta il risultato: inaspettato quel che accade

Mettete insieme questi due ingredienti e otterrete un piatto unico e davvero gustoso, da gustare nel modo che più preferite: le Crêpe di mais.

Ecco che oggi vi sveliamo una ricetta unica, che siamo sicuri che riprodurrete in casa e per la quale spenderete pochi centesimi. Si tratta di uno svuota frigo che vi stupirà per la bontà e per la semplicità dei suoi ingredienti.

Ricette svuota frigo, un salvavita

Chi ha una vita molto frenetica e spesso non ha il tempo di cucinare, si ritrova a mangiare dei cibi pronti e inevitabilmente a non curare la propria alimentazione. Per fortuna, però, esistono delle ricette svuota frigo, un salvavita per tutti i giorni.

Tutto quello che dovrete fare è aprire il vostro frigorifero e scrivere tutto quello che c’è dentro e che è già stato aperto e in attesa di essere consumato. Dopo aver segnato tutto, vi consigliamo di scrivere online due o tre ingredienti insieme, per vedere se esce fuori una ricetta rapida.

Con un uovo e dei spinaci, ad esempio, si può preparare una deliziosa frittata rapida, mentre con un po’ di latte e delle patate possiamo cucinare un purè. Se sono rimasti soltanto dei peperoni e della soia, possiamo saltare le verdurine in padella e aggiungere magari del riso per un primo piatto sfizioso.

Se vi è capitato di avere della farina e delle uova e di non sapere cosa farvene, ecco che di seguito vi sveliamo la ricetta svuota frigo che fa sicuramente per voi. Vi salverà la vita tutte le volte in cui non avrete tempo e non saprete cosa preparare per voi e per il resto della vostra famiglia.

Crêpe di mais, ecco come prepararle

Oggi vi spiegheremo come preparare una ricetta unica, che siamo sicuri che riprodurrete più volte nell’arco del mese. Tutto quello che dovete fare è unire l’amido di mais, anche conosciuto come Maizena per via del noto marchio che lo produce, a un uovo.

Dopo averli messi insieme, aggiungete le spezie che più preferite. Ora versate un po’ di olio o di burro in una padella, nel caso in cui non sia antiaderente, in modo che non si appiccichi alla superficie. Naturalmente, se la vostra padella è antiaderente e siete sicuri che l’impasto non si attaccherà, procedete senza aggiungere uno dei due ingredienti, cosicché la ricetta risulterà più light.

Girate la Crêpe non appena si formeranno le prime bolle e inizierà a dorarsi. Realizzate tutte le crepe che potete con il vostro impasto. Poi preparare il ripieno con gli ingredienti che più vi piacciono.

Potete ad esempio tagliare dei bocconcini di mozzarella e dei pomodorini e aggiungere della rucola e delle scaglie di formaggio; o ancora mettere del formaggio filante e una crema dei funghi o del prosciutto cotto. Lasciate che la fantasia prenda il sopravvento.

Vi consigliamo di riprodurre tutte le volte che volete questa ricetta light, in grado di apportare anche un idoneo quantitativo di carboidrati e di proteine.