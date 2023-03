Il centrodestra verso il reato universale per la proposta di legge sulla maternità surrogata. Calendarizzate le proposte di legge.

La commissione Giustizia della Camera ha calendarizzato le proposte di legge sulla maternità surrogata. Secondo Carolina Varchi, firmataria della proposta FdI, tutto il centrodestra sarebbe unito. La proposta di legge Varchi sarà aggiunta a quella della Lega e a quella di Forza Italia: “Proposte sovrapponibili“.

Il centrodestra prepara le leggi contro la Maternità surrogata

Il centrodestra compatto contro la maternità surrogata. Nei giorni un cui il dibattito incalza, attorno anche alla ministra della Famiglia sui diritti dei bambini figli di coppie omogenitoriali con la proposta Ue, il governo Meloni si è rimboccato le maniche sulla maternità surrogata. Eugenia Roccella, dura a Mezz’ora in Più, ha dichiarato in queste ore che la maternità surrogata è reato in Italia, e che deve essere chiamata col suo nome: “Utero in affitto”. Vecchia battaglia della Lega, con Matteo Salvini che negli scorsi anni si era già portato avanti con le proposte ma che non aveva trovato strada spianata dagli alleati.

Anche le parole di Fabio Rampelli hanno fatto discutere in questi giorni. L’uso della parola “spacciare” per il vicepresidente della Camera: “Due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per loro figlio, significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali”. Mentre Federico Mollicone, ha addirittura accostato la pratica alla pedofilia: “Reato più grave della pedofilia“.

Adesso però, con Forza Italia e Fratelli d’Italia la musica cambia. Tutti e tre i partiti alla maggioranza infatti hanno proposto un disegno di legge che, la prima firmataria della proposta ha chiamato “sovrapponibili”.

Unità di intenti assoluta dunque per quanto riguarda Carolina Varchi, sicura che il centrodestra arriverà presto a una decisione su tale tema. La volontà è quella, come noto, di costituire il reato universale per la maternità surrogata.

Calendarizzate le proposte di legge

Dunque le proposte di legge sino state calendarizzate dalla commissione Giustizia della Camera, con la proposta di legge Varchi che verrà accusata a quelle della Lega e di Forza Italia. La deputata di Fratelli d’Italia ha fatto sapere che il centrodestra rimane compatto e che le proposte sono sovrapponibili, mentre Ciro Maschio ha confermato che l’esame delle proposte inizierà il prossimo giovedì.

Per reato universale si intende un crimine molto grave, e qualora la proposta dovesse passare le persone che hanno effettuato la pratica di maternità surrogata potranno venire perseguite anche oltre i confini nazionali. Lo stato potrà intervenire anche se si è agito fuori dall’Italia.