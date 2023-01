Prof rimprovera una studentessa, il patrigno della ragazza gli sferra un pugno in faccia: denunciato

Un rimprovero a una studentessa e la ‘vendetta’ del patrigno di lei, che ha atteso il prof fuori scuola e lo ha colpito con un pugno in pieno volto.

I fatti sono accaduti in un istituto superiore di Ferrara. Il docente è stato costretto a recarsi al pronto soccorso della cittadina emiliana dove è stato sottoposto alle cure del caso. Il patrigno della studentessa è stato denunciato per lesioni personali.

Docente aggredito dal patrigno di una studentessa

Un rimprovero in classe, come tante volte succede, e una studentessa che grida vendetta per quel professore che ha ‘osato’ redarguirla al cospetto dei suoi compagni. la trama di quanto accaduto in un istituto superiore in provincia di Ferrara, dove la ragazza studia. Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, il docente avrebbe ripreso l’alunna durante una lezione. Tra i due sarebbe nata un’accesa discussione.

A quel punto la studentessa ha riferito l’accaduto al suo patrigno, che ha deciso di vendicare l’affronto subito. L’uomo si è recato fuori scuola e ha atteso che il professore uscisse. A quel punto gli ha sferrato un pugno in pieno volto, sotto gli occhi attoniti di genitori e studenti. Il docente è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cona. Il docente ha quindi deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri. L’aggressore è stato identificato e denunciato con l’accusa di lesioni personali. Per quanto concerne la studentessa, non sono state ancora adottate misure per lei.

Docente aggredita Rovigo: denunciata l’intera classe

Un episodio di violenza, quello del Ferrarese, che non è di certo l’unico del genere ai danni del corpo docente. È di qualche giorno fa la notizia che una docente di Rovigo ha denunciato l’intera classe – una prima superiore – per un’aggressione ricevuta con una fucile ad aria compressa.

La vittima è la docente Maria Luisa Finatti, che insegna Scienze e Biologia all’Itis Marchesini di Rovigo. Lo scorso ottobre l’insegnante è stata colpita in classe con un fucile ad aria compressa ed è rimasta ferita alla testa e all’occhio. Nei giorni scorsi la docente ha annunciato di aver denunciato l’intera classe, che non si sarebbe mai scusata per quanto successo.