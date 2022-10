Problemi di soldi in arrivo per questo segno zodiacale: un mese da dimenticare

C’è un segno zodiacale che avrà dei problemi economici nel mese di Ottobre e dovrà fare molta attenzione.

Che ci si creda o no, l’Oroscopo ha sempre avuto un certo fascino sulle nostre menti per via del voler essere curiosi si quello che potrebbe capitarci in base al nostro periodo di nascita e al segno zodiacale di cui ne facciamo parte.

Va detto però che si tratta, come la parola stessa lo dice, di “previsioni astrologiche” e quindi sono delle influenze che possono accadere in base alla posizione dei pianeti e al loro influsso su un determinato segno zodiacale.

Segno zodiacale: per questo segno il mese di Ottobre è da dimenticare

Nel nostro Oroscopo, che è ben diverso da quello di altre culture, i segni zodiacali sono dodici e si dividono in segni di acqua, fuoco, terra e aria in basi ai quattro elementi della natura.

Il mese di Ottobre, è un mese molto fortunato per quanto riguarda i nati sotto il segno dei pesci ma per un altro segno dello zodiaco rappresenta un mese molto sfortunato soprattutto per via dei flussi monetari e delle condizioni economiche.

Stiamo parlando dello Scorpione che in questo mese del 2022 è stato influenzato da momenti non del tutto felici anche se la situazione sembra che sia pronta a cambiare negli ultimi giorni del mese.

La luna nuova che è entrata nel segno nella prima settimana di Ottobre ha portato i nati sotto questo segno a capire e scoprire cosa vogliono realmente fare e grazie all’unione con Marte la loro voglia di conquistare qualcosa o qualcuno è diventato davvero il loro obiettivo principale.

Gli scorpioncini devono tenere bene al mente il giorno del 25 Ottobre, perché è proprio in questa data che l’eclissi solare tenderà a far abbandonare una parte del passato di queste persone per poter far rinascerne una nuova.

Con questa eclissi, tutti i nati sotto questo segno, potranno vedere una sorta di pagina bianca dove poter scrivere dei nuovi capitoli anche se le reminiscenze del passato torneranno sempre a galla. Bisognerà cercare di non farsi scalfire da queste, ma di andare avanti senza rimanere ancorati a quello che c’è stato.

Le parole di Paolo Fox

Diversamente da quanto accaduto nelle prime settimane di questo mese, i nati sotto il segno dello Scorpione vedranno verso la fine del mese l’entrata di Venere nel loro segno che porterà qualche soddisfazione dal punto di vista lavorativo ed economico.

Lo stesso Paolo Fox ai microfoni di Radio Lattemiele ha avvertito gli scorpioncini di fare molta attenzione alle discussioni specie quelle in ambito amoroso. Non solo, anche di poter fare un sospiro di sollievo perché nei prossimi giorni potrebbero fare un salto di qualità in ambito lavorativo.

Per far si che questo accada, però, l’astrologo avverte i nati sotto questo segno di puntare in alto e di stare attenti a quello che la vita sta cercando di offrire cogliendo al volo le occasioni che si presenteranno.

Quindi, dopo un inizio mese molto sfortunato che sembrava essere andato non per il verso giusto, tutti coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione possono stare più tranquilli e seguire il consiglio degli astrologi, ossia di stare ben attenti alle occasioni che la vita potrà presentare loro.

Scorpione, caratteristiche del segno zodiacale

Il segno dello Scorpione ha una durata che va dal 23 ottobre al 21 novembre e il suo elemento è l’acqua mentre i pianeti che sono dominanti sono Plutone e Marte mentre il segno opposto è quello del Toro.

Solitamente ai nati sotto questo segno vengono riconosciute alcune caratteristiche come quella del fascino, dell’enigmaticità e del mistero oltre ad essere delle persone molto passionali, gelose, molto intuitive e a volte anche permalosi e vendicativi con una forte dote intuitiva.