Principessa Anna scandalosa, la vicenda della minigonna che scosse i sudditi

Principessa Anna senza contegno. La sorella del nuovo sovrano d’Inghilterra protagonista di uno scandalo che scosse gli animi del Regno Unito e del mondo: tutta colpa di una minigonna.

Lo scandalo della minigonna: lo conoscete? Con questa espressione, la principessa Anna, unica figlia della Regina Elisabetta e del duca Filippo, è passata alla storia.

Principessa Anna, chi è l’unica sorella del Re Carlo

Unica figlia della Regina Elisabetta e del duca di Edimburgo, Filippo, Anna è nata a Londra nel 1950. Fin dalla nascita è stata insignita del titolo di Princess che è diventato poi Royal Princess solo nel 1987 per volere della monarca.

Spostata con Sir Timothy Laurence, ex scudiero di Queen Elizabeth ed ex ufficiale della marina britannica, stanno insieme da oltre 30 anni. Prima di lui, un altro uomo aveva conquistato il cuore di Anna, Mark Phillips, un ex ufficiale di corte.

Sebbene abbia sempre avuto l’attenzione mediatica di tutto il mondo in quanto figlia della Regina d’Inghilterra, Anna, fa il suo ingresso nella scena politica e sociale inglese a 18 anni. Oltre a far parlare per il suo talento innato per l’equitazione, suscitò scalpore in tutto il mondo per il famoso scandalo della minigonna. Ne siete al corrente?

Lo scandalo della minigonna: perché la figlia di Queen Elizabeth fece parlare il mondo

Tutti i figli della Regina Elisabetta a loro modo hanno fatto parlare di sé, tutti eccetto l’ultimogenito Edoardo che è l’orgoglio, ad oggi, della Royal Family. Anche la principessa Anna, unica sorella del sovrano Carlo, ha fatto storcere, un tempo, il naso per uno scandalo che la rese protagonista del Royal gossip: quello della minigonna.

Lo sappiamo tutti, anche noi comuni mortali che non abbiamo sangue blu, che il Royal dress code è molto rigido e che le donne in particolare hanno l’obbligo di vestirsi in un certo modo, nel pieno rispetto del protocollo reale, lo stesso che Princess Anne ha violato in più occasioni ma in una in particolare che fece gridare allo scandalo.

Correva il 1968, quello conosciuto in tutto il mondo come l’anno delle rivolte studentesche, periodo storico in cui i giovani di ogni parte del mondo cominciavano a sollevare agitazioni e proteste per rivendicare i loro diritti da studenti. Ciascuno ha protestato a modo proprio e lo ha fatto anche la principessa Anna, seppur da palazzo reale.

Il 7 settembre 1968, la figlia della Regina Elisabetta prende parte agli Highland Games in Scozia. Insieme a lei, il fratello Carlo e la principessa Margareth, sorella di Elisabetta. In quell’occasione Anna scioccò il mondo violando il protocollo reale, indossando una minigonna che fece storcere il naso ai membri della Royal Family e ai sudditi del Regno Unito.

Scandalo nella Royal Family: la foto della reale sciocca il mondo

Nella foto che al tempo fece scalpore e che oggi è tornata a fare il giro del web, si vede la principessa indossare un bellissimo completo color azzurro con una giacca a bottoni e una gonna che arriva sopra le ginocchia.

Una grande violazione, questa, del dress code reale dato che tutte le donne della Royal Family devono indossare abiti che non mettono in bella mostra le ginocchia che, a detta della Regina madre Elisabetta I, sono brutte da mostrare.

Questa foto fece gridare allo scandalo in un periodo storico importante, quello della rivoluzione studentesca, in cui la principessa Anna aveva voluto dare contributo a modo suo schierandosi con un outfit che creava un contrasto nella Royal Family.

Lei, che per la prima volta si mostrava femminile più che mai, divenne un esempio e un modello di ispirazione per tante donne. La principessa Anna è stata la prima reale ad indossare una gonna corta.

Si racconta che questo outfit della principessa fece infuriare non poco la mamma della Regina Elisabetta che le fece una vera e propria strigliata di capo e la stessa Regina Elisabetta che al rientro di Anna dalla Scozia, si arrabbiò fortemente con lei.