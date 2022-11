Principessa Anna, la figlia è bellissima: supera anche Kate Middleton | FOTO

Principessa Anna, avete mai visto la sua bellissima figlia? Altro che Kate Middleton! La nipote della Regina Elisabetta è davvero uno schianto.

L’unica figlia della Regina Elisabetta e del duca di Edimburgo, la principessa Anna, ha una figlia che è uno spettacolo. Bella come il sole, è una delle reali più affascinanti del mondo.

La principessa Anna, tutto sull’unica figlia di Queen Elizabeth

Secondogenita di Queen Elizabeth e del duca Filippo di Edimburgo, Anna è l’unica erede femmina della compianta monarca inglese. Quindicesima in linea di successione al trono del Regno Unito, dal 1987 detiene il titolo di principessa reale per volere della mamma.

Nata a Clarence House, in quella che fu la residenza della Regina Elisabetta I, ha condotto studi prestigiosi, frequentando le migliori scuole della Nazione. Sportiva per discendenza, dato che proprio come lei anche la madre era una grande amante dell’attività fisica, si è distinta nella disciplina dell’equitazione vincendo addirittura i campionati europei equestri nel 1977.

Vi regaliamo anche questa piccola chicca: Anna è la prima reale ad aver preso parte addirittura ai giochi olimpici. Rispetto ai suoi fratelli, la principessa è quella che meno ha dato problemi alla famiglia reale.

Sposata con Mark Phillips prima e con Timothy Laurence poi, ha due figli, una femmina e un maschio. Oggi vogliamo parlarvi della prima che è bella come il sole ed è una delle reali più affascinanti di sempre. Altro che Kate Middleton! La figlia di Anna le ha rubato completamente la scena.

Chi è la bellissima nipote della Regina Elisabetta

La principessa Anna ha avuto due uomini importanti nella sua vita, Mark Phillips che ha sposato nel 1973 e dal quale si è separato nel 1989 e poi Timothy Laurence che è stato uno scudiero della Regina Elisabetta e che ancora tutt’oggi è il suo compagno di vita. Dal suo primo matrimonio, Anna ha avuto due figli, Zara e Peter. Oggi vogliamo parlarvi proprio della sua secondogenita che sta attirando le attenzioni di tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza.

Che cosa sappiamo della bellissima nipote della Regina Elisabetta? Zara Phillips è nata nel 1981 al st Mary hospital di Paddington. Sapete chi ha scelto questo nome particolare per lei? Non lo immaginereste mai: è stato suo zio Carlo.

L’attuale sovrano d’Inghilterra, appena vide la sua nipotina, allegra e con un sorriso contagioso, comunicò alla sorella che il nome più adatto sarebbe stato “Zara”, di origine greca che vuol dire “lucente come l’alba”.

Proprio come gli altri nipoti reali, anche Zara Phillips ha condotto studi importanti ma con una differenza: la madre ha voluto che frequentasse un collegio misto nel Dorset affinché potesse entrare in contatto anche con bambini che non appartenevano all’alta aristocrazia.

Dopo il college, si è iscritta all’Exeter University studiando il corpo umano. Appassionata infatti di muscoli e organi, si è laureata in fisioterapia, equina però, vista la grande passione per i cavalli.

Definita per anni come la “Royal Rebel” per il suo carattere un po’ troppo fumantino e frizzante, da tempo è ormai una nobildonna per eccellenza, orgoglio di sua mamma, la principessa Anna.

Ha avuto uomini importanti nella sua vita, la bella Zara. Prima è stata in coppia con Richard Johnson, un famoso fantino, dopo con il giocatore Mike Tindall, incontrato in Australia nel 2003.

E colpo di fulmine fu: da quel momento i due non si sono più separati. Nel 2010 si sono fidanzati ufficialmente e nel 2011 sono convolati a nozze al Canongate di Edimburgo, nella meravigliosa Scozia.

Zara, per l’occasione, ha indossato una Tiara che apparteneva ad Alice di Grecia e Danimarca, la sua bisnonna. La coppia ha tre figli: Mia Grace che è nata nel 2014, Elizabeth nata nel 2018 e Lucas Philip nato nel 2021.

Bionda, fisico aitante grazie anche alla disciplina dell’equitazione che le consente di avere un corpo scolpito e filiforme, Zara è una delle reali più affascinante e belle del Royal world.