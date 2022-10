Principe Harry trova la lettera segreta del passato: ecco il nome di suo padre

Il Principe Harry avrebbe trovato delle lettere segrete che avrebbero svelato il nome del suo vero padre. Ecco di chi si tratta.

Il Principe Harry è il secondogenito del Re Carlo III del Regno Unito e della sua ex moglie, Lady Diana scomparsa tragicamente in un’incidente stradale nel 1997, ad un anno dalla loro separazione.

Il secondogenito della coppia è sempre stato visto come il ribelle della Royal Family per via delle sue marachelle commesse ai danni della monarchia del Regno Unito e che gli ha fatto conquistare la simpatia dei sudditi.

Principe Harry: ecco il nome del suo vero padre

Infatti, Harry ha dato scandalo per via di alcune foto compromettenti e anche per via di aver creato problemi riguardo la sua dipendenza dalla cannabis e dal suo carattere molto vivace.

Nonostante questo, sua nonna, la compianta Regina Elisabetta II lo amava tanto e lo trovava divertente e infatti sembra che avesse per lui un affetto particolare in quanto era uno dei pochi della famiglia che la faceva sorridere per davvero.

Il principe, nel 2018 si è legato in matrimonio all’attrice Meghan Markle e con lei ha deciso di trasferirsi in California a Montecito dopo aver rinunciato a essere membro della Famiglia Reale.

La decisione ha fatto molto scalpore e la coppia qualche anno fa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey dove hanno rivelato alcuni comportamenti non felici della famiglia reale nei loro confronti.

Per via di questi episodi, tra i membri di Buckingham Palace e il duca e la duchessa di Sussex, i rapporti sembrano si siano raffreddati e i due sono tornati a Londra dopo tanto tempo solo in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II.

In questa occasione, Harry e Meghan si sono mostrati in compagnia del principe William, prossimo erede al trono e di sua moglie Kate Middleton e anche se sono sembrati in armonia, secondo alcune indiscrezioni trapelate da Palazzo, sembra che tra le due coppie ci sia stata molta distanza e freddezza.

Successivamente, dopo i funerali della Regina, un autore che ha per alcuni anni avuto dei contatti con la Royal Family ha pubblicato alcuni capitoli di un suo libro scandalo che rivela alcuni comportamenti di Meghan all’interno del palazzo reale.

Stando a quanto scritto, la donna avrebbe avuto sempre un’indole capricciosa a tal punto da trattare male la servitù di Buckingham Palace e Harry avrebbe avuto alcuni momenti di crisi per via della pressione avuta da parte della sua famiglia e da sua moglie.

Però, nelle ultime settimane, sembra che Re Carlo III sia intenzionato a riallacciare un rapporto con suo figlio, ma quest’ultimo, secondo quanto riportato da alcuni tabloid sembrerebbe essere ostacolato proprio da sua moglie.

L’indiscrezione trapelata dalle lettere

Inoltre, secondo il magazine Neue Post, una volta tornato a Montecito, Harry avrebbe ricevuto delle lettere che rivelerebbero che Re Carlo III non sarebbe il suo vero padre, nonostante il principe nel 2008 si è sottoposto ad un test del DNA che ha confermato la paternità del Sovrano.

Sembrerebbe che su queste lettere, il mittente avrebbe svelato ad Harry che il suo vero padre non è l’ex ufficiale James Hewitt del quale si è parlato per tanto tempo ma bensì un altro uomo che lui conosce bene, ossia Mark Dyer.

L’uomo in questione è sempre stato al fianco del principe Harry e lo ha difeso quando il principe ebbe una forte dipendenza dalla cannabis portandolo direttamente in un centro di disintossicazione.

Dyer, ex capitano della Guardia Reale è sempre stato una figura presente nella vita di Harry e ha presenziato al suo matrimonio diventando anche il padrino del suo primogenito, Archie.

Le voci sulla sua vera paternità sono state alimentate anche dal fatto che la stessa Diana lo aveva scelto personalmente come accompagnatore dei suoi figli, assieme allo loro tata, e il motivo sarebbe legato proprio alla sua relazione clandestina con questo uomo.

Secondo quanto riportato dai magazine, la scelta di svelare questa presunta verità al principe Harry, tramite queste lettere, sarebbe stata presa dal mittente solo ora per non intaccare il suo ruolo nella Royal Family.

Di conseguenza, adesso che Harry non ne fa più parte si è deciso di svelare quello che le lettere dicono e i sudditi stanno attendendo la pubblicazione del libro del principe sperando che parli anche di questa questione.

Infatti, l’opera autobiografica del principe Harry sarebbe dovuta essere messa in commercio in questo periodo, ma dopo la morte di sua nonna, sembra abbia chiesto alla casa editrice di modificare alcune pagine, e chissà se il motivo non sia stato anche per via di queste lettere.