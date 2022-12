Principe Harry, sbuca fuori la sorella segreta: identica a Diana | L’indiscrezione

Principe Harry, viene fuori la sorella segreta: lei è uguale a Lady Diana. Ecco l’indiscrezione che sta facendo parlare non soltanto l’Inghilterra ma anche l’America.

Il principe Harry protagonista del gossip. Sbuca dal nulla la sorella segreta identica alla mamma Lady Diana. L’indiscrezione che arriva oltreoceano ha davvero dell’incredibile.

Principe Harry protagonista del gossip internazionale

Da qualche mese, il principe Harry è la star reale per eccellenza. Il fratello William è stato messo in secondo piano dai gossip internazionali dato che i tabloid di tutto il mondo hanno ora gli occhi puntati sul rampollo dai capelli rossi.

Il secondogenito di Carlo e della compianta Lady Diana, sta facendo parlare di sé per diversi ragioni. In queste settimane, si è mormorato di una profonda crisi coniugale con Meghan Markle, sua moglie dal 2018.

Pare che il principe sia intenzionato a voler porre fine al suo matrimonio dopo aver scoperto del tradimento dell’ex attrice americana con la sua guardia del corpo, Chris Sanchez. Ma queste, restano però al momento solo delle indiscrezioni mai confermate.

Per non parlare poi del documentario che tra poche ore vedrà protagonisti Harry e Meghan su Netflix e che sarà trasmesso in tutto il mondo. E del libro che uscirà il 10 gennaio? La bomba ad orologeria è stata attivata.

Tante, insomma, sono le ragioni che in queste settimane stanno facendo parlare del principe Harry. Ma ora, a tutti questi motivi che abbiamo elencato, se ne aggiunge anche un’altro: spunta fuori la sorella segreta dell’inglese che è identica a mamma Diana.

Chi è la sorella segreta del rampollo inglese

Con grande sorpresa di tutti, arriva l’indiscrezione che fa rimanere a bocca aperta. Spunta la sorella segreta del principe Harry che è uguale a mamma Lady Diana: il suo nome è Sarah.

Secondo alcuni rumors ripresi dai settimanali inglesi ed americani, la principessa Diana e l’ex Principe Carlo, avrebbero avuto una figlia che non è cresciuta però nel grembo della principessa del Galles. Come è potuto accadere?

Si racconta che poco prima delle nozze reali, la Regina Elisabetta abbia costretto la giovanissima Spencer a sottoporsi a dei test clinici di fertilità per verificare che fosse in grado di mettere al mondo un erede.

Il ginecologo privato della principessa, dopo aver effettuato tutte le analisi necessarie, avrebbe prelevato degli embrioni di Diana impiantandoli nell’utero di sua moglie che rimase dunque incinta, così si dice.

La bambina che venne alla luce, chiamata poi Sarah, avrebbe vissuto lontano dai gossip reali a seguito del trasferimento, fin da piccolissima, in America. Pare però che questa voce di parentela tra Sarah e i fratelli inglesi sia giunta anche a corte e che Harry e William siano oggi consapevoli di avere anche una sorella che sembra sia identica a Lady Diana.

Ma le novità non finiscono qui. Secondo quanto affermato da un settimanale australiano, il Woman’s Day, questa donna sarebbe entrata in contatto con Meghan Markle. La ex attrice americana avrebbe avuto addirittura un incontro segreto con lei a seguito del ritorno da un tour ufficiale con il marito in Australia.

Le due donne si sarebbero incontrate e avrebbero parlato della Royal Family e in particolare del principe Harry. La foto di Sarah è stata resa pubblica dalla rivista People. Deciderà la donna di uscire allo scoperto e di raccontare la sua verità?

Per il momento, la casa reale non ha voluto toccare questo argomento e il principe Harry nemmeno dato che ha anche altri problemi a cui badare come l’uscita del documentario e del suo libro che rappresenteranno sicuramente un taglio netto della sua figura (e anche di quello della consorte) con la Royal Family.

La faida familiare, presente ormai già da tempo, sarà sicuramente accentuata da questa presa di posizione mediatica dei Duchi del Sussex.