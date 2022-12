Principe Harry, sapete qual è il suo titolo di studio? Non l’avreste mai detto

Principe Harry, sapete che titolo di studio ha ottenuto il reale? Non lo immaginereste mai. Ecco che traguardi ha raggiunto a livello scolastico.

Anche il principe Harry, come il fratello William, ha frequentato le migliori scuole del Regno Unito. Sapete che titolo di studio ha conseguito? Ve lo spifferiamo noi.

Principe Harry, il reale più chiacchierato del mondo

Secondogenito dell’ex Principe del Galles, Carlo e della ex principessa del Galles, Lady Diana, il principe Harry è nato in Inghilterra, a Londra, il 15 settembre 1984. Definito il rampollo dai rossi capelli per la sua chioma, in tanti anni di esposizione mediatica ha fatto parlare di sé più per le sue bravate e per i suoi colpi di testa che non per il rispetto del protocollo reale che mai, in verità, gli è piaciuto osservare.

A differenza del fratello William, che oggi ricopre un incarico importante, quello di Principe del Galles e che un giorno sarà Re d’Inghilterra, Harry ha cercato di condurre una vita semplice e normale.

Il reale ha tentato di restare, in tutti i modi, lontano dalle luci dei riflettori che però inevitabilmente sono da oltre 30 anni puntate su di lui. D’altronde, essere il nipote della Regina Elisabetta e il figlio di Carlo e Diana comporta anche un’esposizione mediatica importante.

Harry ha vissuto tutta la sua vita, eccetto gli ultimi quattro anni, in Inghilterra ed è proprio nel Regno Unito che ha frequentato le scuole più importanti come il fratello William. A proposito della sua istruzione, sapete che titolo di studio ha ottenuto?

Il titolo di studio del Duca del Sussex

La Regina Elisabetta, il duca Filippo, il principe Carlo e la principessa Diana hanno sempre sostenuto l’importanza dell’educazione e dunque nipoti e figli reali sono sempre stati incitati a studiare e a raggiungere obiettivi scolastici importanti.

Proprio come il fratello maggiore William, anche Harry ha frequentato scuole e asili privati prima di entrare all’Eton College. Ne avrete sicuramente sentito parlare. Si tratta di un istituto privato che si trova nel Berkshire, poco lontano da Windsor e che ha ospitato i più grandi reali d’Inghilterra.

Questa scuola fu fondata nel 1440 dal Re Enrico VI per accogliere ragazzi intelligenti e qualificati con il supporto di borse di studio che venivano elargite dal sovrano. Sempre Enrico VI fu il fondatore del King’s College a Cambridge.

Ebbene, in questa scuola secondaria il principe Harry è entrato all’età di 13 anni ed è rimasto lì fino ai 18. Si è diplomato in questo istituto nel 2003 con grande gioia di papà Carlo e di nonna Elisabetta.

A seguito del suo diploma, Harry decide di prendere un anno sabbatico e di volare prima in Argentina e poi in Africa lavorando addirittura in un orfanotrofio a Lesotho. Ritornato dall’estero, a differenza del principe William che invece ha deciso di iscriversi al St. Andrews college dove poi otterrà una laurea in geografia, Harry decide di non frequentare l’università ma di proseguire invece con la carriera militare.

College privato e accademia reale

Così entra a far parte della Accademia militare britannica, la Sandhurst, nel 2005 e l’anno successivo diviene ufficiale. Nel 2007, il suo reggimento ha preso parte alla guerra in Iraq ma dato che Harry era un membro importante della Royal Family, non poté prendere parte con le forze in britanniche al servizio di guerra.

Non mise però da parte il suo desiderio di pace e protezione, il rampollo inglese, che nel 2007 parte per l’Afghanistan dove rimarrà fino a febbraio 2008. Nel 2013 ritorna nuovamente in Afghanistan come pilota e nell’anno 2015 ottiene il grado di capitano.

Non possiamo dunque dire che il principe Harry sia un secchione come lo è stato invece William. Tuttavia, il marito di Meghan Markle ha trovato ugualmente il modo di rendere orgogliosa la sua famiglia, almeno fino al 2018. Da quando è convolato a nozze con la ex attrice americana, tutto è cambiato per lui e per la Royal Family.