Principe Andrea, l’avete mai visto a 20 anni? Desiderato da tutte | FOTO

Principe Andrea, lo avete mai visto da giovane? A vent’anni era davvero uno schianto, desiderato da tutte le donne dell’alta aristocrazia inglese e non solo.

La pecora nera della Royal Family, il principe Andrea, bello come il sole. Spuntano le foto di lui da ventenne che vi lasceranno di sasso. Che spettacolo era?

Il principe Andrea, la pecora nera della casa reale inglese

Classe 1960, il principe Andrea è il secondogenito della Regina Elisabetta e del duca di Edimburgo, Filippo. Considerato, e potremmo dire anche a buona ragione, la pecora nera della casa reale inglese per gli innumerevoli guai nei quali si è ficcato e per l’infamia e la vergogna che ha fatto provare alla sua famiglia, ancora oggi resta uno dei reali più chiacchierati di sempre.

Nato a Buckingham Palace, è sempre stato il figlio più coccolato a corte. Ha studiato nelle scuole più prestigiose della Nazione, come i suoi fratelli, ma anche all’estero. Prima allievo al collegio Gordonstoun in Scozia, poi al Lakefield college school in Canada, ad Ontario.

Dopo aver completato gli studi di istruzione secondaria, si è iscritto alla Britannia Royal Naval College conseguendo il titolo di ufficiale della marina britannica. Nel 1981, ottiene anche il brevetto da pilota diventando sottotenente della HMS Invincible, partecipando in prima persona alla guerra delle Isole Falkland.

Ha lavorato per anni presso il Ministero della difesa inglese e per la Royal Navy fino a quando poi la sua immagine si è macchiata irrimediabilmente a seguito di numerosi scandali nei quali è stato coinvolto.

Uno dei tanti? Quello delle violenze sessuali insieme a Epstein. Oggi Andrea è un uomo adulto di 62 anni, che tanto somiglia al papà, il compianto duca Filippo. Ma da giovane l’avete mai visto? Non crederete ai vostri occhi: era davvero uno schianto.

Il principe inglese a vent’anni: che bocconcino!

Sicuramente il principe Andrea oggi continua ad essere uno dei reali più chiacchierati di sempre. Il suo carattere irriverente e le azioni vergognose delle quali si è macchiato, lo rendono il Royal Rebel per eccellenza.

Che cosa sappiamo del suo privato? Il secondogenito di Elisabetta e Filippo è passato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione complicata con la socialite Sarah Ferguson, madre delle sue due figlie, Eugenia e Beatrice, principesse di York.

La coppia scoppia nel 1996 con un divorzio clamoroso che fece parlare tutto il mondo. Andrea e Sarah sono stati insieme tanti anni ma, prima di incontrare la Ferguson, il figlio di Elisabetta veniva definito “lo scapolone reale”.

Bellissimo, sembrava che non volesse impegnarsi con nessuna. A proposito della sua giovinezza, lo avete mai visto a vent’anni? Spuntano alcune foto dal suo album dei ricordi che lasciano di stucco.

Andrea era davvero un ragazzo affascinante. Vi mostriamo alcuni scatti che lo ritraggono giovanissimo e bello come il sole. Il rampollo della Royal Family aveva un fisico scolpito e un viso angelico, dai lineamenti dolci.

Che spettacolo della natura! Si dice che tante donne abbiano perso la testa per lui ma che il suo cuore, al tempo, non voleva saperne di impegnarsi con nessuna. Simile per alcuni aspetti al Re Carlo, in realtà somiglia tanto anche al nipote William: i due sembrano davvero l’uno la fotocopia dell’altro.

Dimentichiamoci dell’Andrea di oggi, canuto e robusto. Da giovane, il fratello di Re Carlo era davvero un bocconcino bellissimo. Ci crediamo che Sarah Ferguson abbia perso la testa per lui!

Purtroppo il suo carattere difficile ha fatto sì che il suo matrimonio non durasse a lungo. Oggi, il principe Andrea continua ad essere sulla bocca di tutti non certamente per la sua bellezza sfiorita ma per i suoi modi di fare e per gli errori del passato che lo condannano ad essere la pecora nera della Royal Family.