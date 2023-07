Prima di buttare un vecchio reggiseno stacca i gancetti: valgono oro usati così

Prima di buttare un vecchio reggiseno stacca i gancetti: non hai idea di come possono ritornarti utili se impiegati così. Ecco che cosa viene fuori.

Perché non dovresti mai buttare un vecchio reggiseno? Te lo spieghiamo noi: i suoi gancetti sono una risorsa preziosa. Ecco per che cosa puoi riutilizzarli.

Riciclo intelligente degli indumenti

Tutto ciò che abbiamo nel nostro armadio o che abbiamo riposto in scatoloni pronti da donare o da buttare, può tornarci estremamente utile. Sì, anche quei calzini bucati o quelle magliette macchiate che in questo momento ti sembra inutile conservare.

Sai, per esempio, che con dei calzini bucati potresti creare degli burattini per far divertire i più piccolini? Ti basta utilizzare dei bottoni per creare gli occhi e dei fili di lana per i capelli: il gioco è fatto. Delle magliette macchiate o che non utilizzi più possono diventare invece uno strofinaccio per rimuovere la polvere o addirittura per lavare i pavimenti.

Avvolgi la tua maglia intorno alla scopa e vedrai che le pulizie diventeranno semplici e veloci. Oggi scopriamo invece che cosa possiamo fare con i reggiseni, in particolare con quei gancetti chi servono per allacciarlo. Non buttarli mai! Non puoi assolutamente immaginare quanto possano tornarti utili.

Prima di buttare un vecchio reggiseno stacca i gancetti: ecco a cosa servono

Come possiamo riutilizzare i vecchi reggiseni? Non buttarli mai. Hai presente i gancetti che servono per allacciarlo? Proprio questi possono ritornarti particolarmente utili.

Il reggiseno è il migliore amico di una donna, uno degli indumenti intimi a cui è difficile rinunciare. Pezzo trendy della lingerie, è da sempre oggetto che richiama fascino e sensualità.

Esistono varie tipologie di reggiseni: quelli con le coppe imbottite, quelli senza coppe, quelli con le bretelle e quelli invece che aderiscono perfettamente al seno. Qualunque sia il modello acquistato, se la manifattura è buona, un reggiseno può durare addirittura dieci anni.

Quando però si è ormai rovinato o consumato non ci resta che sostituirlo. Non buttare però i vecchi reggiseni perché li puoi riutilizzare in maniera intelligente. In particolare sono i gancetti che possono tornarti super utili.

A cosa potrebbero mai servirti i gancetti dei vecchi reggiseni? Te lo starai sicuramente domandando. Eccoci pronti a darti una risposta. Con essi puoi creare un prolungamento del reggiseno! Non serve essere delle sarte esperte, i passaggi da seguire sono semplici e veloci. Tutto ciò che devi procurarti è:

un vecchio reggiseno;

forbici;

ago e filo.

La prima cosa da fare è girare al contrario il tuo reggiseno vecchio e individuare la cucitura che di solito si trova in prossimità dei ganci. Tagliala con una forbice in maniera delicata.

Ora, prendi il nuovo reggiseno, rivoltalo e al gancio già presente unisci quello reciso dal vecchio reggiseno. Con un filo di cotone dello stesso colore, inizia a cucire. Ecco fatto! I gancetti di un vecchio reggiseno ti sono serviti per sfruttare al meglio uno nuovo!

Può capitare che qualcuno regali un indumento intimo di questo genere o che acquistiamo la taglia sbagliata che cambia sempre a seconda del modello. Se non c’è possibilità di restituzione, ecco la soluzione per non rinunciare al reggiseno che tanto piace.

Del vecchio reggiseno puoi utilizzare non soltanto i gancetti ma anche altre parti che possono servirti addirittura per le faccende domestiche. Non ci credi? Allora continua la lettura.

Per esempio, le coppette del tuo vecchio reggiseno possono diventare un sostegno per i guanti da forno. Se questi ultimi sono particolarmente sottili, puoi rinforzarli con i cuscinetti imbottiti. Ti basta semplicemente incollarli all’interno dei guanti oppure cucirli ed il gioco è fatto!

Con le coppe puoi realizzare anche un diffusore di aromi, incredibile vero? Cuci le estremità delle coppette lasciando vuoto solo l’incavo interno: è lì che puoi mettere fiori essiccati profumati che con il loro odore profumeranno la tua casa.

Ancora, puoi usare i vecchi reggiseni come ginocchiere, per realizzare le spalline delle giacche o come toppe per jeans o pantaloni strappati. Insomma, esistono mille idee per riutilizzare vecchi reggiseni a dimostrazione che nulla si deve buttare ma che tutto si può riusare.