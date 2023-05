il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato, in un’intervista, che la Turchia ha un rapporto “speciale” e in crescita con il presidente russo Vladimir Putin, nonostante le crescenti pressioni su Ankara per aiutare a rafforzare le sanzioni occidentali contro la Russia.

Erdogan ha sottolineato che la Turchia non si trova al punto di imporre sanzioni alla Russia come ha fatto l’Occidente, poiché non è vincolata dalle sanzioni delle autorità occidentali. Ha anche fatto notare che il suo è uno stato forte e ha un rapporto positivo con la Russia, e che entrambi i paesi hanno bisogno l’uno dell’altro in ogni campo possibile.

È importante notare che la Turchia e la Russia hanno avuto un rapporto altalenante negli ultimi anni, soprattutto a causa della guerra in Siria. I due paesi hanno lavorato per migliorare le relazioni negli ultimi anni, in particolare attraverso la cooperazione economica e la cooperazione sulla questione siriana. La dichiarazione di Erdogan sulla crescita del rapporto tra la Ankara e Mosca indica che i due paesi stanno cercando di rafforzare laloro cooperazione bilaterale, anche se ci sono ancora alcune questioni in sospeso che potrebbero causare tensioni in futuro.

È anche importante ricordare che la Turchia è un membro della NATO e che l’Alleanza Atlantica ha imposto sanzioni alla Russia a seguito dell’annessione della Crimea nel 2014 e del coinvolgimento russo nel conflitto in Ucraina. Tuttavia, Erdogan ha fatto notare che la Turchia non si sente vincolata dalle sanzioni dell’Occidente e che cerca di mantenere un equilibrio tra le relazioni con la Russia e quelle con l’Occidente.

La dichiarazione di Erdogan sul rapporto con Mosca

La dichiarazione di Erdogan sulla crescita del rapporto tra la Turchia e la Russia è significativa e indica che i due Paesi stanno cercando di rafforzare la loro cooperazione in vari campi. Ciò potrebbe avere implicazioni geopolitiche importanti nella regione e oltre.

Il presidente turco sembra essere in testa alle elezioni, che si concluderanno con un ballottaggio il 28 maggio. Tuttavia, lui e il suo principale rivale Kemal Kilicdaroglu hanno posizioni diverse su molte questioni di politica estera, compresi i rapporti con l’Occidente e la Russia.

Kilicdaroglu si è impegnato a migliorare i rapporti con l’Occidente e a risolvere le tensioni diplomatiche degli anni precedenti. Ha anche affermato che non cercherà di emulare la relazione personale tra Erdogan e Putin, ma piuttosto di ricalibrare la relazione tra la Turchia e la Russia in modo che sia “guidata dallo stato”.

Nei giorni precedenti il primo turno delle elezioni presidenziali del 14 maggio, Kilicdaroglu ha inasprito la sua retorica nei confronti del Cremlino, accusandolo di interferire nelle elezioni turche e minacciando di interrompere i rapporti tra i due paesi.

Kilicdaroglu ha affermato su Twitter: “Cari amici russi, siete dietro i montaggi, le cospirazioni, i contenuti falsi e i nastri che sono stati esposti ieri in questo paese”. Inoltre, ha minacciato di interrompere la relazione tra la Turchia e la Russia, dicendo: “Se vuoi che la nostra amicizia continui dopo il 15 maggio, togli le mani dallo stato turco“.

Al contrario, Erdogan ha rafforzato la sua relazione con Putin e ha suggerito che l’Occidente dovrebbe prendere esempio.

In un’intervista rilasciata alla CNN, Erdogan ha criticato la mancanza di un approccio equilibrato da parte dell’Occidente verso la Russia, affermando che si tratta di “un approccio equilibrato nei confronti di un paese come la Russia sarebbe molto più fortunato”.

Ha accusato anche il suo rivale di cercare di “staccare” la Turchia dalla Russia. Da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, Erdogan è emerso come un mediatore influente, cercando di mantenere un equilibrio tra le due parti con una politica di “neutralità filo–ucraina“.

L’attuale capo di Stato ha svolto un ruolo di mediatore importante nella risoluzione della crisi del grano legata all’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, ha aiutato a negoziare l’accordo noto come Black Sea Grain Corridor Initiative, che ha permesso lo sblocco di milioni di tonnellate di grano coinvolte nella crisi e ha scongiurato una possibile crisi della fame globale.

Mercoledì 18 maggio, l’accordo è stato prorogato per altri due mesi, un giorno prima della scadenza. Questa è stata una buona notizia per la Turchia e altri paesi coinvolti nell’iniziativa, in quanto ha permesso loro di continuare a importare grano dalla regione del Mar Nero, senza dover affrontare interruzioni o restrizioni all’importazione.

La proroga dell’accordo è stata anche considerata una vittoria per Erdogan, che ha dimostrato ancora una volta la sua influenza nella regione e la sua capacità di mediare tra i diversi attori coinvolti nella crisi.

Il presidente ha riconosciuto che questo risultato è stato possibile grazie alla sua “relazione speciale” con Putin.

Il profondo legame tra Russia e Turchia e considerazioni sulla Siria

Il commercio tra la Russia e la Turchia è stato storicamente importante, e attualmente raggiunge i 62 miliardi di dollari all’anno. Putin ha rinunciato ai pagamenti del gas turco alla Russia all’inizio di quest’anno, una mossa che alcuni hanno interpretato come un sostegno a Erdogan in vista delle elezioni. È importante notare che le relazioni tra la Turchia e la Russia non sono sempre state facili e ci sono state tensioni in passato, in particolare a causa della guerra in Siria.

Erdogan ha svolto un ruolo importante nella risoluzione della crisi dei prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia, contribuendo a garantire uno scambio di prigionieri e ospitando alcuni detenuti di guerra ucraini liberati in Turchia. Inoltre, la Turchia ha fornito armi a Kiev.

Tuttavia, i forti legami di Erdogan con Putin hanno creato tensioni con gli alleati occidentali della Turchia. In particolare, l’adesione della Svezia alla NATO è stata bloccata dalla Turchia, che ha accusato Stoccolma di ospitare militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), un’organizzazione considerata terroristica.

Alla CNN, Erdogan ha ribadito la posizione della Turchia sulla questione della Svezia e della NATO, affermando che non avrebbe guardato con favore all’adesione della Svezia finché avesse continuato a consentire alle propagandistiche dei gruppi terroristici in Turchia di vagare liberamente per le strade di Stoccolma.

Questa posizione ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra gli alleati occidentali della Turchia, che hanno criticato la politica estera di Erdogan e le sue conseguenze sulla stabilità della NATO.

Inoltre, ha affermato che la Turchia non era pronta ad accogliere la Svezia nell’alleanza in questo momento.

La Svezia ha rifiutato le richieste della Turchia di estradare individui che Ankara descrive come terroristi, sostenendo che la questione può essere decisa solo dai tribunali svedesi. Questa faccenda ha creato tensioni tra i due paesi e tra la Turchia e l’Occidente in generale.

Erdogan ha anche criticato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per averlo definito un “autocrate” nella sua campagna del 2020 per la Casa Bianca. Lui ribattuto a questa definizione chiedendo se un “dittatore” parteciperebbe mai a un ballottaggio.

Il presidente ha espresso ottimismo sulla corsa presidenziale in corso, definendola una “nuova esperienza” per la democrazia turca. Ha affermato di credere che il popolo turco si schiererà per una forte democrazia alle elezioni di domenica prossima.

Erdogan ha ottenuto un vantaggio di quasi cinque punti su Kilicdaroglu nel primo turno elettorale del 14 maggio. Inoltre, il suo partito di governo Giustizia e Sviluppo (AK) ha ottenuto una solida maggioranza parlamentare. Tuttavia, è importante sottolineare che le elezioni sono ancora in corso e che il risultato finale non è ancora stato annunciato.

Erdogan ha espresso ottimismo e fiducia nel popolo turco e ha sostenuto che gli elettori potrebbero essere scoraggiati dalla prospettiva di votare per un parlamento sospeso e che la stabilità e la fiducia sono molto importanti per gli elettori.

Erdogan ha anche sottolineato che i votanti che cercano stabilità faranno ciò che è necessario alle urne.

Nessuno dei due candidati ha ottenuto la maggioranza del 50% necessaria per vincere le elezioni presidenziali al primo turno. Questo risultato ha sorpreso i sondaggi d’opinione, che avevano previsto un leggero vantaggio per il candidato di sinistra Kilicdaroglu, un burocrate di 74 anni e leader del CHP.

Sei gruppi di opposizione si erano uniti in un fronte unificato senza precedenti per cercare di sconfiggere Erdogan, che doveva anche affrontare una difficile situazione economica e le conseguenze di un grave terremoto che aveva causato la morte di più di 50.000 persone il 6 febbraio.

L’opposizione ha descritto le elezioni come l’ultima resistenza della democrazia turca, accusando Erdogan di aver svuotato le istituzioni democratiche del paese durante i suoi 20 anni di governo, erodendo il potere della magistratura e reprimendo il dissenso.

I critici del presidente Erdogan hanno incolpato le sue politiche economiche non ortodosse, come il suo rifiuto di aumentare i tassi di interesse, per l’inflazione sfrenata e il crollo della lira turca. Durante l’intervista alla CNN, Erdogan ha negato che il governo turco abbia represso le libertà, affermando che “nessuno è dietro le sbarre per le proprie idee in Turchia”.

Nonostante ciò, l’organizzazione Reporters sans Frontières ha riferito che più di 100 giornalisti, avvocati e politici locali sono stati arrestati nelle settimane precedenti le elezioni.

Il capo di Stato ha difeso la sua decisione di ridurre i tassi di interesse, affermando che questa politica ha già prodotto risultati positivi. Ha sostenuto che i tassi di interesse e l’inflazione sono correlati positivamente e che tassi di interesse più bassi portano a una minore inflazione.

La questione dei tassi di interesse rimane controversa e ha suscitato preoccupazioni tra gli economisti e gli investitori internazionali.

Sembrerebbe che la questione dei rifugiati abbia avuto un ruolo importante nella campagna elettorale. In particolare, Kilicdaroglu ha assunto una posizione dura nei confronti dei rifugiati nei suoi video di campagna, mentre Erdogan ha respinto le richieste dell’opposizione per una deportazione completa dei rifugiati.

Erdogan ha anche affermato che la Turchia “incoraggerà” circa un milione di rifugiati a tornare in Siria, costruendo infrastrutture e case nelle parti controllate dai turchi del paese devastato dalla guerra per facilitare il loro rimpatrio. Questo argomento è delicato e profondo dato che in Turchia sono presenti circa 3,6 milioni di rifugiati siriani.

Erdogan ha dichiarato alla CNN che le ONG turche stanno costruendo unità residenziali nel nord della Siria per facilitare il ritorno dei rifugiati siriani in patria.

Questa campagna elettorale sulla deportazione dei siriani in Turchia fa parte di un percorso regionale per respingere i siriani sfollati nei paesi in crisi della regione, tra cui Giordania e Libano, che hanno chiesto il rimpatrio di massa. Il ritorno dei rifugiati in Siria potrebbe essere complicato a causa della situazione in corso nel paese, incluso il mantenimento del potere del regime di Assad, che è stato accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Erdogan ha sostenuto i gruppi armati di opposizione islamista nella guerra civile siriana, ma ha anche espresso la sua volontà di voltare pagina e di raggiungere una riconciliazione con il regime di Assad, attraverso la mediazione del presidente Putin. Ha sostenuto che la lotta contro il terrorismo nella parte settentrionale della Siria richiede una stretta cooperazione e solidarietà tra la Turchia e la Russia. Ha anche promesso di mantenere la presenza militare turca nel nord della Siria, nonostante le obiezioni del regime di Assad.

Il ritorno dei rifugiati siriani deve essere volontario, sicuro e dignitoso e deve essere effettuato solo quando le condizioni in Siria lo consentono.

Il presidente della Turchia ha sostenuto che la presenza militare turca al confine con la Siria è giustificata dalla minaccia terroristica che proviene da quel territorio verso Ankara. Ha affermato che la Turchia ha più di 900 chilometri di confine con la Siria e che la presenza militare al confine è necessaria per combattere il terrorismo, sottolineando che si tratta dell’unico scopo della presenza militare turca al confine con la Siria.