PRIL e Acchiappacolore, richiedi subito i 4 euro di buono sconto: lo vogliono tutti

Non puoi fare a meno di PRIL e Acchiappacolore? Questi due prodotti must have per la pulizia propongono un buono sconto imperdibile di 4 euro e lo vogliono proprio tutti.

Lavastoviglie e lavatrice sono due degli elettrodomestici più usati in casa. Per fare in modo che possano funzionare al meglio e fare il proprio lavoro, ci sono dei prodotti must have indispensabili come PRIL e Acchiappacolore. In questi giorni c’è la possibilità di poter utilizzare un buono sconto da 4 euro, ma bisogna fare in fretta perché tutti lo vogliono.

Lavastoviglie e lavatrice, gli elettrodomestici più usati

I due elettrodomestici più usati in casa sono la lavatrice e la lavastoviglie, per avere stoviglie e capi sempre brillanti. Ci sono dei prodotti che possono aiutare ad ottenere maggiore pulizia e perdere meno tempo, come PRIL e Acchiapacolore:

PRIL è uno dei prodotti più amati dai consumatori, che non solo pulisce al meglio le stoviglie ma consente di preservare il funzionamento della lavastoviglie. Si presenta in tabs oppure liquido, con una offerta di prodotti multipla al fine di poter rispondere ad ogni tipo di esigenza moderna. Facile da usare, sicuro e adatto ad ogni tipo di famiglia per un pulito veloce e brillante di piatti, bicchieri e padelle;

Acchiappacolore, indispensabile per il lavaggio in lavatrice. Questo è un prodotto studiato appositamente per lavare i capi colorati con i bianchi, imprigionando il colore all’interno della sua carta assorbente.

Come ottenere lo sconto su PRIL e Acchiappacolore di 4 Euro

Sappiamo bene che questi due prodotti siano tra i più acquistati, ma anche che non siano proprio low cost. Per questo motivo, il consiglio è di correre e scaricare immediatamente il coupon sconto di 4 euro per risparmiare sulla prossima spesa.

Come fare? Per ricevere un carnet di tre buoni sconti per PRIL e Acchiappacolore di 4 euro totali, basterà andare sul sito ufficiale di DonnaD e registrarsi gratis. Il portale ufficiale Henkel offre ogni giorno tantissimi vantaggi e modi per risparmiare sulla spesa.

Che cosa sapere su questo ricco carnet con i coupon?

Possono scaricarlo solo i nuovi utenti che si registrano su DonnaD

Offre il diritto di ottenere una selezione di coupon per l’acquisto dei prodotti sopra indicati Henkel con un valore complessivo pari a 4 euro.

Dopo che la registrazione, compilando l’apposito form gratuitamente, viene confermata ecco come procedere:

Eseguire l’accesso al portale DonnaD con le credenziali di accesso

Cliccare sull’icona in alto a destra del profilo “I miei coupon”

Attendere e scaricarli direttamente per poterli utilizzare dopo l’acquisto dei prodotti.

L’iniziativa è valida sino al 31/12/2022 e il buono deve essere stampato entro la stessa data, utilizzandolo entro e non oltre il 31/06/2023.

Registrandosi su questo portale, inoltre, si potrà partecipare a tantissime iniziative – sondaggi – ricevere buoni omaggio e scaricare sconti di ogni tipologia.