Previsioni meteo: torna l’Anticiclone e si avvicina l’aria gelida dalla Russia

Secondo iLMeteo.it a partire dal giorno 7 febbraio l’Italia potrebbe ripiombare nel bel mezzo di un acuto inverno con l’arrivo di NìKola.

Nel frattempo l’Anticiclone delle Azzorre dopo aver conquistato sia il Nord Italia che il Centro, inizia ad espandersi anche al Sud.

Previsioni meteo: torna l’Anticiclone e NìKola

Dopo aver travolto sia il Nord Italia che il centro Italia, l‘Anticiclone delle Azzorre inizia ad espandersi anche verso il Sud. Zona in cui le ultime note instabili sono in atto, in seguito al maltempo che ha travolto le giornate della settimana scorsa, come dicono alcuni esperti di iLMeteo.it. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma il centro dell’Anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe essere attualmente presso il largo del Portogallo. Dovrebbe espandersi però fino ad arrivare all’Italia centro settentrionale: in quella zona sono previsti locali temporali (in particolar modo verso i rilievi di Sicilia e Calabria, ma anche in Sardegna) e piovaschi.

A partire da domani pare che l‘Anticiclone delle Azzorre si sposterà, insieme a tutto il suo massimo di pressione, nelle zone dell’est fino ad arrivare ai Pirenei e fino al sud Italia proteggendolo dal freddo. Per cui dovremmo avere qualche giorno di stabilità totale nel nostro paese, a partire dal Nord fino ad arrivare al Sud. Nel frattempo il vento di maestrale durante le ore attuali domina le regioni centro meridionali, vento in sensibile aumento per quanto riguarda il suo moto ondoso: secondo gli esperti le onde previste arrivano a 3-4 metri sul Mare e sul canale di Sardegna, alimentando i bacini particolarmente mossi anche sul fronte meridionale. Tale moto ondoso, che è previsto soltanto durante le prime ore della giornata di domani, sarà presente in tutta Italia tranne sul mare di Sardegna.

Per quanto riguarda le temperature durante l’ultimo giorno della Merla sono state registrate, durante la notte, estese gelate sulla pianura soprattutto al Centro-Nord. Nel pomeriggio è anche previsto un aumento, seppur graduale, delle temperature massime che potranno raggiungere i 10 °C anche presso la pianura padana. Quindi, in altre parole, le temperature si abbasseranno durante il mattino, ma avendo il sole come complice, il termometro salirà di temperatura durante il giorno quasi in tutta Italia.

Il mare di febbraio dunque inizierà con l’Anticiclone delle Azzorre, condizioni meteo perciò soleggiate nonché miti per molti giorni. Ma a partire dal 7 febbraio potremmo riscontrare aria gelida proveniente dalla Russia a causa della scesa in picchiata di NìKola. Si tratta di ‘un nocciolo di aria gelida’ proveniente dalla Russia e la sua traiettoria, per il momento prevista, potrebbe portare i fenomeni più freddi e intensi verso il Sud e il medio Adriatico. L’arrivo di tale fenomeno ovviamente avrà bisogno di conferma e la potrà avere soltanto durante i prossimi giorni, ma sappiamo per certo che gli esperti sono convinti che non possiamo ancora salutare l’inverno.

Previsioni meteo nel dettaglio

La giornata di martedì 31 gennaio 2023 vedrà il Nord Italia soleggiato fatta eccezione per alcune nebbie locali. Al Centro si avranno molte nubi specie in Sardegna che vedrà anche del piovasco, ma è previsto sole altrove. Al Sud Italia invece saranno presenti dei rovesci nelle zone del basso Tirreno, ma sarà soleggiato altrove.

Per quanto riguarda mercoledì 1 febbraio 2023 avremo soleggiato con qualche nebbia notturna al Nord, nubi sparse al mattino per poi avere il sole per il resto della giornata al Centro. E salvo alcune velature di passaggio avremo prevalentemente sole al Sud.

Giovedì 2 febbraio 2023 invece al Nord prevarrà il bel tempo salvo qualche nebbia notturna. Per il Centro Nord si prevede cielo non troppo nuvoloso con qualche nube in più sulle zone tirreniche. Mentre al Sud saranno presenti nubi marittime principalmente in Calabria e Campania, mentre prevarrà il sole altrove.

Nei giorni a seguire dovrebbe proseguire il bel tempo protetto dall’Anticiclone delle Azzorre; è previsto anche un aumento della sua intensità verso le zone del Sud Italia per quanto riguarda il weekend.