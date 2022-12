Previsioni meteo, temperature folli: 10 gradi sopra la media in queste zone italiane

Temperature folli in queste zone nonostante sia subentrato l’inverno: le previsioni del tempo indicano cosa sta per accadere.

Natale è alle porte e così anche la fine dell’anno, per questo motivo molte persone vogliono sapere che tempo farà nelle prossime ore. Organizzando gite fuori porta o cenoni con i parenti, sino a qualche concerto in piazza per salutare il nuovo anno è bene conoscere le previsioni del tempo. Un tempo instabile che sta portando neve a bassa quota, temperature alte e poi di nuovo gelo intenso in tutte le regioni. Gli esperti mettono l’accento sulle temperature folli delle prossime ore e su cosa ci dobbiamo aspettare.

Temperature folli e anticlone in queste regioni

I professionisti delle previsioni del tempo non hanno dubbi, infatti questo è un periodo di massima allerta perché ci sono costanti cambiamenti e rivoluzioni sotto ogni punto di vista. In moltissime Regioni è stata registrata la prima neve a bassa quota, quando il Nord si è risvegliato nel bianco candido con temperature gelide.

In altre parti in Italia, come il Sud, ci sono stati dei giorni caratterizzati dal caldo africano con aria mite e piogge persistenti. Nelle prossime ore arriverà l’anticiclone subtropicale a far visita all’Italia, pronto a monopolizzare tutte le festività di Natale.

Insomma, è una parte dell’inverno che i metereologi attendevano e stavano già aspettando. La prima parte di Dicembre è stata caratterizzata da freddo intenso che ha abbracciato una buona parte dell’Europa, anche se l’Italia – come accennato – ha vissuto delle fasi alterne.

Nella seconda parte del mese, da Natale a fine anno tutto cambia e si attendono le correnti oceaniche che non hanno intenzione di fermarsi. Il flusso zonale rafforza l’anticiclone subtropicale che spinge sul Mediterraneo interessando buona parte dell’Italia così da far dimenticare per un attimo l’inverno freddo.

L’Alta Pressione si traduce con bel tempo, belle giornate e temperature alte. Attenzione alle nebbie del mattino che saranno presenti sulle regioni del Nord in pianura e nel Centro Italia.

Alta pressione subtropicale: in quale parte dell’Italia?

Tra Natale e Santo Stefano l’anticiclone africano prenderà piede con la sua bolla calda, con temperature più alte della media stagionale. Le Regioni interessate saranno le Isola Maggiori per poi raggiungere tutto il Sud Italia.

Le temperature durante il giorno potranno anche raggiungere i 21 gradi, soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Anche al Nord si potranno avere giornate miti e piacevoli con 10 gradi e sole, ma attenzione tutto potrebbe cambiare dopo Capodanno.

Secondo gli esperti, l’inizio dell’anno potrebbe essere raggiunto da correnti fredde anche se non è ancora stato confermato. Per ora è l’alta pressione a farla da padrone e ci saranno novità in termini di temperature e perturbazioni.

Tornerà l’inverno? Nella prima decade del mese di gennaio è previsto un calo delle temperature e il ritorno della neve a bassa quota per gli amanti del freddo e dello sci.