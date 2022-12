Previsioni meteo, prima ondata di gelo in Italia: la data ufficiale

Meteo: in arrivo la prima ondata di gelo su tutta la penisola italiana. E’ quanto ha annunciato ufficialmente il colonello Mario Giuliacci.

Fin dopo il giorno di Natale avremo la possibilità di festeggiare con temperature ben oltre la media stagionale dal momento che rimarrà stabile l’anticiclone africano, ma poi le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare. Potrebbe arrivare la vera ondata di gelo? Tra il 31 dicembre 2022 e il primo gennaio 2023 le condizioni meteo potrebbero cambiare.

Stando alle ultime proiezioni dovrebbe arrivare ben presto la prima ondata di vero gelo invernale. In fin dei conti, il corrente anno che sta per terminare risulta essere stato l’anno più caldo degli ultimi 200 anni. Il brusco abbassamento delle temperature potrebbe arrivare subito dopo aver dato il benvenuto al 2023. È possibile che l’Italia, in particolare il Settentrione, venga investita da aria gelida di origine artica. Il Centro-Sud potrebbe essere investito dal freddo polare solo in modo del tutto parziale.

Meteo dopo le festività natalizie: ecco gli ultimi aggiornamenti

L’anticiclone africano potrebbe ancora resistere ed accompagnarsi per qualche giorno dopo il Natale e Santo Stefano. Su molte regioni italiane rimarranno stabili le condizioni atmosferiche. Anzi, l’alta pressione africana garantirà temperature oltre la media stagionale e l’assenza del gelo invernale.

Secondo le previsioni a lungo termine il regime anticiclonico potrebbe permanere fino alla fine dell’anno, poi le condizioni meteo potrebbero cambiare. Flussi di aria gelida artica ed instabilità meteorologica potrebbero iniziare ad investire i rilievi alpini ed appenninici, in particolare nel Nord Italia. Le correnti gelide artiche potrebbero investire la penisola italiana e raggiungere anche la Penisola balcanica.

Anche le regioni che si affacciano sul mare Adriatico potrebbero essere interessate dal calo termico e dall’instabilità in arrivo dai flussi di correnti gelide artiche. Si tratta comunque di previsioni che potrebbero subire ulteriori cambiamenti.

Meteo: in arrivo il gelido con l’inizio dell’anno 2023

Dopo il benvenuto dell’anno 2023 ci potrebbe attendere una vera e propria “svolta” climatica. Molto probabilmente l’Alta Pressione rimarrà almeno fino a Santo Stefano, ma poi potrebbe arrivare il freddo artico. Le temperature stagionali potrebbero scendere ed allinearsi a quelle tipiche della media stagionale. Diversi centri di computo internazionali sostengono che le correnti atlantiche potrebbero investire le nostre latitudini. Già a Capodanno ci potrebbe essere la “svolta”.

Anno 2022: il più caldo da oltre due secoli

L’anno 2022 è il più caldo mai registrato prima d’ora: la temperatura è cresciuta di quasi due gradi centigradi. Considerando il periodo gennaio-ottobre 2022, i dati Isac-Cnr hanno confermato che la temperatura ha subito un aumento dello +0.87°C. L’incremento termico si è fatto sentire soprattutto nel Nord Italia: qui la temperatura è salita di quasi due gradi tra Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte.

Altre anomalie termiche significative si sono registrate nel Meridione italiano e al Centro Italia. L’estate 2022 è stata ancora più calda dell’estate 2003.