Previsioni meteo, ponte del 25 aprile rovinato: arriva la perturbazione atlantica

Le previsioni meteo per il 25 aprile non sono favorevoli e il ponte non sarà all’insegna del sole e del caldo.

Un 25 aprile rovinato del tutto? Gli italiani stanno attendendo questo lungo ponte del mese di aprile per fare una gita o un viaggio, ma a quanto pare le previsioni meteo sembrano non essere d’accordo. Se in questi giorni ci sono stati dei piccoli episodi di caldo con sole gradevole, nella prossima settimana la situazione potrebbe ribaltarsi completamente. Gli esperti hanno una visione chiara di quello che andrà a succedere nelle varie regioni italiane, per via della perturbazione atlantica.

Quali sono le previsioni meteo per il 25 aprile?

Milioni di italiani si stanno preparando per viaggiare e andare via durante il lungo ponte del 25 aprile. La Festa della Liberazione cade di martedì e molti approfitteranno prendendosi anche il lunedì 24 di festa. Non solo, uffici pubblici e scuole saranno chiusi e così il ponte è confermato.

Le previsioni meteo non sembrano accompagnare la gioia e la voglia di fare delle gite fuori porta. Secondo gli esperti ci sarà una perturbazione con piogge e temperature fredde, su tutta Italia. Tuttavia, ci saranno anche degli episodi di sole e temperature alte seppur meno evidenti.

Partendo dalle prime ore del lungo week end, si potrà iniziare con un bel clima asciutto con sole e temperature gradevoli. Man mano che passeranno le ore – soprattutto al Nord – si potranno notare delle nuvole con le temperature che raggiungono circa gli 8°C di minima.

A Centro e al Sud le prime ore saranno caratterizzate dall’alta pressione, con temperature alte e caldo nella maggior parte delle Regioni.

Ponte di aprile rovinato dalla perturbazione atlantica

Il lunedì 24 aprile ci sarà un netto cambiamento su tutte le Regioni. Soprattutto al Nord si potranno verificare dei rovesci intensi e le temperature non saranno gradevoli. In Val d’Aosta e in Trentino Alto Adige ci potrebbero essere anche di fiocchi di neve sparsi.

Al Centro ci saranno rovesci, soprattutto in Umbria, con temperature basse seppur sempre sulla media stagionale. Il peggioramento sarà anche per il Sud Italia, in particolare nel pomeriggio e poi la sera. Non mancheranno le piogge e anche i venti forti.

La situazione non sarà delle migliori il giorno della Festa della Liberazione, 25 aprile. Purtroppo gli esperti mettono l’accento su una perturbazione massiva con piogge intense in tutto il Nord. Verso sera le piogge saranno deboli, anche se in Lombardia il brutto tempo potrebbe andare avanti ancora anche il giorno successivo. Al Centro le piogge arriveranno di pomeriggio, mentre in Toscana non ci sarà tregua.

Insomma, il ponte sembra non regalare delle belle giornate di sole per le gite fuori porta. Gli esperti invitano comunque a controllare le previsioni giorno dopo giorno, così da valutare dei possibili cambiamenti. Le correnti e i venti potrebbero svoltare la situazione, anche se sembra impossibile al momento.