Previsioni meteo, ciclone esplosivo sull’Italia: ecco dove arriva il brutto tempo

Previsioni meteo, ciclone esplosivo sull’Italia: arriva il brutto tempo in queste zone. Ecco dove la primavera non arriverà più.

È un autunno senza fine quello che stiamo vivendo e che pare non voler più abbandonare il nostro Paese. Brutte notizie ancora in arrivo. Se vivete in queste zone prestate attenzione: il maltempo tornerà a manifestarsi prepotente.

Autunno senza fine: lo strano fenomeno che interessa la nostra Italia

Non possiamo dire che la primavera sia arrivata in Italia. Quest’anno, nel 2023, il nostro Paese si è ritrovato ad attraversare un inverno e un autunno senza fine. Oggi che siamo ormai a metà del mese di maggio, il maltempo continua ancora a dominare buona parte dell’Italia.

Anzi, quasi tutto lo Stivale è avvolto nella morsa del maltempo. Non parliamo soltanto di temporali violenti ma anche di grandinate, venti forti e temperature che non accennano ad aumentare.

Pochissimi i giorni soleggiati e caratterizzati da temperature miti. Da ormai una settimana, da Nord a Sud si registrano solo piogge violente e danni a causa per l’appunto del cattivo tempo.

I meteorologi continuano a non avere buone notizie per noi. Attenzione soprattutto se vivete in queste città. Proprio qui sta per arrivare un ciclone esplosivo. Le ultime previsioni meteo fanno davvero paura.

Previsioni meteo, ciclone esplosivo sull’Italia: qui arriva il brutto tempo

Lo scorso anno, a metà maggio, gli italiani erano già al mare. Oggi invece, di nuovo siamo costretti a tirar fuori ombrelli ed impermeabili. Da Nord a Sud, la situazione è davvero drammatica.

Non si registrava un autunno infinito – così lo hanno definito i meteorologici – da quasi dieci anni. A preoccupare gli esperti del tempo ma anche la popolazione italiana, non solo i temporali ma anche le grandinate inattese e le temperature che soprattutto durante la sera diventano sempre più basse.

La situazione purtroppo non è destinata a migliorare, anzi, si parla di un peggioramento in arrivo che spaventa gli italiani. Le previsioni meteo fanno paura. Un ciclone esplosivo sull’Italia potrebbe cambiare il quadro climatico.

Ecco che cosa dicono gli esperti del tempo. A partire da mercoledì 17 maggio, un nuovo vortice ciclonico che in queste ore si trova in Sicilia, arriverà sul versante centrale e su quello meridionale del nostro Paese.

Il vortice ciclonico porterà con sé precipitazioni abbondanti che supereranno in alcune zone addirittura i 150 mm di pioggia. A soffrire per il cattivo tempo in particolare la Campania, il Lazio e la Basilicata che già in queste ore stanno affrontando violenti temporali.

A partire invece da giovedì 16 maggio, il vortice ciclonico inizierà lentamente ad abbandonare il nostro stivale allontanandosi verso l’Europa del Nord. Attenzione però. Questo non significa che tornerà a splendere il sole alto nel cielo.

I meteorologi parlano comunque di una instabilità climatica che potrebbe manifestarsi con brevi ma frequenti temporali. Portate dunque sempre con voi un ombrello. La situazione dovrebbe migliorare invece a partire dal prossimo fine settimana, almeno parzialmente.

Sul versante centrale e settentrionale non dovrebbero registrarsi piogge così come anche nelle regioni meridionali. Il tempo sarà però nuvoloso su tutto lo Stivale, con temperature che non supereranno i 22 gradi.

Il ciclone Nord Africano atteso questa domenica, potrebbe però ribaltare nuovamente la situazione e quindi con la nuova settimana, l’Italia potrebbe ritrovarsi ancora travolta dalla pioggia e dalle grandine.

Quando arriverà il bel tempo? Ancora difficile da dirsi. Secondo gli esperti, forse a partire da giugno le temperature inizieranno ad aumentare e il maltempo ad allontanarsi dal nostro Stivale.

Bisognerà pazientare dunque ancora qualche settimana prima di poter finalmente dare inizio alla stagione estiva, non sicuramente a quella primaverile che invece quest’anno in Italia non è mai arrivata.