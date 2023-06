Previsioni mensili dell’Aeronautica fino a Luglio 2023

Meteo, aggiornato il bollettino previsionale dell’Aeronautica Militare Italiana. Tendenza previsioni del tempo fino a luglio inoltrato. Questa prima ondata di caldo africano continuerà indisturbato anche a seguire? Ecco la tendenza.

Uno sguardo verso luglio dopo un giugno che, specie nella sua prima parte, ha evidenziato non solo tanta pioggia ma anche temperature piuttosto basse.

Situazione meteo attuale

Nei prossimi giorni, si prevede un rafforzamento dell’Anticiclone Nord-Africano sull’Italia, il quale manterrà una presenza dominante. Questa situazione meteorologica garantirà prevalentemente condizioni di tempo soleggiato e stabile sull’intero territorio italiano.

Tuttavia, è possibile che si verifichi un po’ di instabilità residua lungo la fascia alpina, in quanto quest’area sarà influenzata dalle fresche correnti atlantiche che scorrono al di là delle Alpi.

Meteo: alta pressione africana

La protagonista assoluta delle condizioni meteorologiche sarà l’alta pressione africana bollente, la quale darà inizio alla prima ondata di caldo intenso di questa stagione estiva. Le temperature sono previste in aumento graduale, con il caldo che raggiungerà livelli intensi, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole durante la parte centrale della settimana.

In queste zone, sono attesi diversi picchi di 35-36 gradi, e addirittura in Sardegna potrebbero toccarsi punte vicine ai 40 gradi.

Quanto durerà questa fase?

Tuttavia, questa fase di caldo intenso sembra non destinata a durare a lungo. Già a partire da venerdì, è previsto che correnti più fresche raggiungano l’Italia, e nel corso del weekend, le temperature torneranno ai valori normali per il periodo.

In questo modo, si assisterà a un mitigarsi del caldo intenso, portando sollievo alle persone e alle regioni colpite dalle elevate temperature.

Meteo a breve termine

Nel corso del periodo dal 19 al 25 giugno 2023, uno scenario meteorologico interessante prende forma, con una robusta anomalia anticiclonica che si estende dal Mediterraneo centrale fino alla Penisola Scandinava. Questa situazione avrà importanti conseguenze sulle temperature e sulle precipitazioni in diverse regioni italiane.

D’altra parte, sul resto del paese, si prevede un aumento delle temperature. Questo significa che le regioni al di fuori del versante adriatico sperimenteranno un progressivo aumento delle temperature, portando a condizioni più calde rispetto alle medie stagionali.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si prevede che rispecchino le medie del periodo sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali del versante adriatico. Ciò significa che queste aree potrebbero ricevere una quantità di pioggia simile a quella attesa per questa stagione dell’anno, senza particolari anomalie rispetto alle normali condizioni meteorologiche.

Nel resto del paese, invece, si prevede che le precipitazioni rimangano inferiori alle medie. Ciò implica che altre regioni italiane potrebbero registrare una quantità di pioggia inferiore rispetto alle aspettative stagionali.

Medio termine

Durante la settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023, si prevede un contesto meteorologico caratterizzato da alcune anomalie significative e da un sistema di alta pressione mediamente stabile.

Il flusso prevalente sembra avere una componente zonale o nord-occidentale, con lievi disturbi che si muoveranno lungo il flusso atmosferico. Questi disturbi avranno un impatto più diretto sulle regioni meridionali, dove le precipitazioni torneranno leggermente al di sopra delle medie statistiche, mentre le temperature sperimenteranno un lieve calo.

Nel resto d’Italia, sia le temperature che le precipitazioni si manterranno in linea con le medie stagionali. Ciò significa che non sono previsti cambiamenti significativi rispetto alle condizioni climatiche attese per questo periodo dell’anno.

Tendenza prima decade di luglio 2023

Nel periodo compreso tra il 3 e il 9 luglio 2023, si prevede che lo scenario meteorologico sia caratterizzato da una leggera anomalia anticiclonica, che avrà effetti sulle precipitazioni e sulle temperature in tutta l’Italia.

In generale, ci si aspetta che le precipitazioni e le temperature si mantengano entro i valori medi per questo periodo dell’anno. Questo significa che non sono previsti cambiamenti significativi rispetto alle condizioni climatiche tipiche di questa stagione. Le piogge saranno nella norma e non si prevedono situazioni di particolare rilevanza.

Tuttavia, c’è un’eccezione per la Sardegna, dove le temperature sembrano essere destinate a superare le medie stagionali. Questo potrebbe comportare condizioni più calde del previsto sull’isola durante questa settimana.

Meteo lungo termine

Nel periodo compreso tra il 10 e il 16 luglio 2023, si prevede che le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un contesto di incertezza. Durante la prima settimana di luglio, sembra che il flusso atmosferico si mantenga mediamente zonale, con una prevalente curvatura anticiclonica al centro-sud e con disturbi in transito sulle regioni settentrionali.

A causa di questi disturbi, si prevede che le regioni settentrionali possano registrare precipitazioni leggermente superiori alle medie stagionali, mentre nel resto del paese le piogge si manterranno in linea con le aspettative. Le temperature si manterranno nella norma per questo periodo dell’anno, ad eccezione della Sardegna, dove continueranno ad essere superiori alla media.

Meteo, gli eventi di caldo estremo in luglio in Italia

In Italia, i mesi di luglio più caldi registrati negli ultimi anni sono stati luglio 2019 e luglio 2020. Durante questi due anni, diverse regioni italiane hanno sperimentato ondate di calore intense e temperature molto elevate.

Ad esempio, nel luglio 2019, molte città italiane hanno raggiunto e superato i 40 gradi Celsius, con alcune aree che hanno toccato persino i 45 gradi Celsius.

Luglio 2020 è stato caratterizzato da temperature elevate e condizioni di caldo intenso, con picchi di temperatura che hanno superato i 40 gradi Celsius in molte località.

Luglio 2019, qualche dato

Il luglio 2019 è stato caratterizzato da una forte ondata di calore in Italia, che ha portato a temperature estremamente elevate in molte regioni del paese. Durante quel mese, diverse località hanno registrato temperature record e si sono verificate condizioni di caldo intenso che hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone.

Le temperature hanno raggiunto livelli eccezionali, con picchi che hanno superato i 40 gradi Celsius in molte zone, specialmente nelle regioni centrali e meridionali. Alcune aree hanno addirittura registrato temperature superiori ai 45 gradi Celsius, come ad esempio nella città di Foggia, in Puglia.

L’onda di calore ha comportato una serie di problematiche. Tra queste, il rischio per la salute delle persone, il disagio termico e l’aumento del consumo energetico per il raffreddamento. Sono state adottate misure di prevenzione e protezione, come l’apertura di centri di refrigerio, l’estensione degli orari di apertura delle piscine pubbliche e l’invito alla popolazione a seguire le precauzioni necessarie per evitare danni alla salute causati dal caldo eccessivo.

Lungo periodo di siccità

L’evento è stato anche accompagnato da una riduzione delle precipitazioni e una maggiore siccità in alcune aree. Sono stati notevoli i problemi per l’agricoltura e la gestione delle risorse idriche.

Il luglio 2019 è stato uno dei mesi di luglio più caldi mai registrati in Italia e ha contribuito a evidenziare l’importanza di adottare misure di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione per affrontare le sfide legate al riscaldamento globale.