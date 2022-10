Presto nuovo limite ai contanti, se superi la soglia partono 2.000€ di multa

Ecco che vi sveliamo qual è il nuovo limite dei contanti e cosa si rischia nel caso in cui si vada in giro e si paghi con troppo denaro.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cosa dicono le leggi in materia di denaro contante e cosa si rischia. Ci sono in gioco multe salatissime.

Qual è il limite di contanti che si possono portare con sé

C’è sempre un limite legale all’importo di denaro che si può tenere in mano e portare per strada. Tale limite è fissato dalle leggi italiane ed è stato cambiato più volte nel corso degli anni dai Governi Prodi, Berlusconi, Renzi e ora anche Meloni.

L’obiettivo di questo regolamento è ridurre il riciclaggio di denaro, nonché il finanziamento del terrorismo e l’evasione fiscale. Per fare ciò, una delle misure attuate è la fissazione de un massimo importo di denaro fisico che può essere portato per strada per effettuare un pagamento.

Questa cifra, nell’ultimo anno, è stata di soli mille euro. Adesso, a quanto pare, Giorgia Meloni vorrebbe alzarla addirittura a 10 mila euro. Come già spiegato, per effettuare un acquisto in tempo reale, il limite attuale è di 1.000 euro: in alternativa, si pagherebbe con un altro metodo, come la carta di debito.

A causa di ciò, specialmente nell’ultimo anno, l’uso del contante si è praticamente estinto. I pagamenti con carta sono diventati l’opzione preferita dalla maggior parte degli italiani, che ora dicono addio al prelievo agli sportelli automatici.

Questa decisione si era rivelata importante per avere traccia della provenienza del denaro e per combattere la frode fiscale. Anche le banche hanno aiutato lo Stato in questo senso: ogni Banca, infatti, stabilisce un limite di denaro che i suoi clienti possono prelevare giornalmente dagli ATM. La cifra varia a seconda del sistema bancario, ma spesso si stabilizza intorno ai 600 euro.

Nel caso in cui si volesse prelevare un importo maggiore, sarebbe necessario fornire la prova dell’uso che si vuole fare del denaro recandosi presso l’ufficio bancario, che notificherà automaticamente il movimento all’Agenzia delle Entrate.

Ma cosa si rischia a portare con sé del contante in quantità superiore ai limiti fissati? Ve lo sveliamo di seguito.

Cosa si rischia, la multa è salatissima

Nonostante il Governo Meloni, a quanto pare, vorrebbe spostare il minimo di contante che è possibile portare con sé per effettuare pagamenti in mano a 10 mila euro, la legge ancora stabilisce che il massimo è di 1000 euro.

Proprio per questo, nel caso in cui si decidesse di infrangere questa legge, si rischierebbe una multa davvero salata.

L’importo minimo della multa è di 2000 euro, mentre può arrivare fino a 50.000 euro, a seconda della gravità della situazione nella quale si è stati colti in flagrante.

E voi sapevate di rischiare di ricevere una multa di questo tipo nel caso in cui portaste in giro con voi un’ingente quantità di denaro con l’obiettivo di fare un acquisto? Fateci sapere se vi è capitato di andare in giro con più soldi del normale.