Presentato all’ONU un piano per evitare incidenti nucleari a Zaporizhzhia

Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’AIEA, ha presentato all’ONU un piano che punta a scongiurare incidenti nucleari a Zaporizhzhia.

Il direttore di AEIA ha anche sottolineato che è fondamentale attuare tale piano, al fine di scongiurare eventuali catastrofi nucleari.

Rispettare il piano, fondamentale sia da parte della Russia che dell’Ucraina

Il direttore dell’Aiea, dopo un incontro in Consiglio di Sicurezza, ha espresso soddisfazione per il piano delineato, definendo la giornata “positiva“.

Ha precisato che, in questa situazione, è necessario un alto livello di cautela. Pertanto ha chiesto – sia all’Ucraina che alla Russia – di rispettare i cinque punti del piano, poiché ritiene che siano vantaggioso per tutti e che non leda alcuna delle parti coinvolte.

Durante la riunione, si è verificato il solito conflitto tra la Russia e i Paesi occidentali, con gli USA in prima linea.

L’ambasciatore russo, Vassily Nebenzia, ha dichiarato che assicurare la sicurezza nucleare è, da sempre, un aspetto importante per la Russia e che Mosca ha fatto tutto quello che erra in suo potere per evitare possibili minacce, messe in atto dall’Ucraina e dai Paesi che la sostengono.

La rappresentante americana Linda Thomas-Greenfield ha criticato la Russia, definendone le azioni “sconsiderate“, nonché un attacco sia all’Ucraina che al mondo intero.

Inoltre, ha sottolineato come spetti totalmente a Mosca evitare una catastrofe nucleare.