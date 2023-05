Prepariamoci, pioggia a dirotto e maltempo in arrivo su queste zone d’Italia

Pioggia a dirotto su queste zone d’Italia: qualcuno non vede l’ora che arrivi l’estate e il caldo, ma sembra che questo ancora non stia per arrivare, anzi. Si parla ancora di pioggia e ora vedremo quali sono le zone che saranno coinvolte. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate nelle prossime righe. I dettagli qui di seguito.

Ormai il tempo instabile sembra aver preso il sopravvento, perché non sta lasciando spazio all’arrivo di giornate caratterizzate da un caldo molto intenso. Quest’ultimo infatti ancora non intende arrivare. Ecco che l’anticiclone si farà ancora attendere, lasciando posto a pioggia e cielo non proprio limpido. Vediamo dove.

Pioggia a dirotto su queste zone d’Italia: le novità che caratterizzeranno questo periodo

Una nuova settimana è iniziata, col mese di Maggio che è ormai agli sgoccioli e con un anticiclone che anche stavolta si fa attendere ulteriormente. In questi giorni, poi, sono in tanti gli italiani che si chiedono come sarà il tempo nei prossimi giorni. Soprattutto durante il prossimo fine settimana, visto che è caratterizzato dal ponte di inizio Giugno.

Ne consegue che saranno in tanti a beneficiare in ambito lavorativo di questo prolungato week-end. Così da consentire a tante famiglie di poter organizzare delle giornate fuori casa, godendosi i propri cari in questi giorni di riposo.

Tutto questo tempo permettendo, ovviamente. Considerando quello che purtroppo si è verificato in specifiche zone italiane in quest’ultimo periodo, con la forte perturbazione e le continue piogge che hanno causato dei pesanti danni a case, attività lavorative e persone, provocando anche la morte di alcuni cittadini, la gente è sempre in allerta dopo quello che è accaduto.

Tra l’altro si è trattato di avvenimenti atmosferici del tutto inusuali per questo periodo dell’anno.

Ecco quindi che è indispensabile avere un’idea piuttosto precisa di come saranno le giornate di questa settimana, principalmente quelle del fine settimana, così da poter fare dei programmi precisi sui propri spostamenti.

Una netta differenza si può notare tra il tempo che c’era in questo periodo l’anno scorso qui in Italia, rispetto a quello di adesso.

Un anno fa di questi periodi si stava già sperimentando un importante incremento delle temperature, corrispondente a 30/35°C all’ombra. Valori che senza alcun dubbio erano più alti, rispetto alle medie del periodo.

L’anno seguente, cioè ora, è tutto cambiato in peggio. Per il momento il massimo delle temperature equivale a 26/27°C, mentre le minime durante l’orario notturno risultano ancora alquanto fresche. Queste ultime ultimamente sono precisamente comprese fra i 10 e i 15°C e, almeno in base alle notizie meteo più recenti, non si prevedono delle giornate di fuoco rilevanti. Ciò per lo meno per quanto riguarda i prossimi 7 giorni.

Pioggia a dirotto su queste zone d’Italia: tutto quello che succederà in questa settimana

A fine Maggio di un anno fa gli italiani già affrontavano delle giornate caratterizzate da un caldo importante, inusuale per quel periodo specifico. Quest’anno, invece, l’anticiclone africano non si è ancora palesato con tutta la sua irruenza.

La settimana appena cominciata si mostrerà, dunque, improntata su un tempo simile a quello degli ultimi tempi. Ne consegue che anche questi giorni in corso risulteranno basati su un tempo piuttosto incerto, malgrado le giornate cominceranno quasi in tutti i punti italiani con cieli limpidi e col sole.

La palude barica continuerà ancora per un po’, si tratta di un’area dove la pressione di tipo atmosferico risulta inferiore, perché manca appunto il fenomeno dell’anticiclone.

Quali saranno le aree geografiche maggiormente colpite

In base a quanto appena annunciato, queste giornate saranno caratterizzate da un tempo instabile con piogge e frequenti fenomeni temporaleschi. Perfino l’imminente mese di Giugno si distinguerà per dei giorni piovosi, che saranno al di sopra della media.

Le zone italiane che risulteranno più colpite da questo pessimo tempo corrispondono a quelle settentrionali e al dorsale appenninico centro-meridionale.

Fenomeni di piogge si manifesteranno nei punti montuosi e interni, fino ad arrivare alle zone costiere e della pianura.

Il primo giorno di Giugno si baserà su piogge che coinvolgeranno un po’ tutte le zone d’Italia.

Cosa prevede il meteo per questo prossimo Ponte

A partire da Venerdì comincerà il ponte correlato al primo fine settimana del mese di Giugno.

Come anticipato, gli italiani sperano di riuscire a trascorrerlo piacevolmente, grazie a giornate di sole che gli permetteranno di potersi spostare più facilmente. Primariamente coloro che hanno fissato un viaggio per quei giorni.

Attenendosi a quanto prevede il meteo, il ritorno dell’anticiclone per il momento non è ancora previsto.

Ne consegue che la sua mancanza contribuirà in modo significativo sul tempo che ci sarà nel fine settimana. Ciò in quanto questo comporterà un tempo caratterizzato dall’instabilità climatica, con condizioni meteo piuttosto variabili.

In tutto questo si capisce benissimo che, quindi, anche questo lungo ponte è a rischio per tanti italiani. Non si escludono fenomeni temporaleschi per quelle giornate, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Ciò in gran parte del territorio italiano. Per poter contare su giornate più calde e soleggiate, bisognerà ancora attendere. Un inizio estate, quindi, che si presuppone a rilento rispetto all’anno scorso.

Insomma per chi aspettava l’estate, il mare e le belle giornate, purtroppo è ancora tempo di giacche e freddo, ma ancora per poco. Ecco che si dovrà ancora aspettare, ma come sappiamo dopo la tempesta arriva sempre il sole.