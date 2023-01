“Preparato il fascicolo di divorzio”, caos in casa reale inglese: sbuca l’indiscrezione

Caos in casa reale inglese, sbuca l’indiscrezione che mette tutto in subbuglio: loro hanno preparato le carte del divorzio. Ecco la coppia che da un momento all’altro potrebbe annunciare la rottura.

Un nuovo scoop giunge direttamente dalla casa reale inglese: loro pronti a mettere fine al matrimonio. Ecco chi avrebbe già preparato il fascicolo di divorzio. Scandalo a corte.

Caos nella casa reale inglese

Continua ad essere, questo, un periodo particolarmente delicato per la casa reale inglese. Da quando l’8 settembre 2022, l’ex Principe Carlo è salito al trono sostituendo sua madre, la longeva Regina Elisabetta, tutto è cambiato.

Impossessarsi della corona inglese e diventare successore di una delle donne più potenti e famose del mondo, ha ovviamente il suo peso e Charles lo sa bene. Ogni giorno si ritrova ad affrontare numerose problematiche, sia interne che esterne alla Royal Family.

D’altronde, la corona pesa e dimostrarsi all’altezza di un compito così delicato come la reggenza di una Nazione potente, divenuta tale proprio per merito di Queen Elizabeth, porta stress sicuramente non da poco.

Ma Carlo si ritrova non soltanto con mille impegni istituzionali, tanti doveri da eseguire e fin troppi compiti da portare a termine. Il nuovo monarca deve preoccuparsi di tutelare anche l’immagine pubblica della corona.

A questo proposito, proprio il buon nome dei Windsor rischia di essere messo in cattiva luce. Giunge una indiscrezione che ha tutto il sentore di preannunciarsi una bomba senza precedenti: loro avrebbero deciso di separarsi. Preparate già le carte del divorzio.

Chi è la coppia pronta al divorzio

Una nuova indiscrezione giunge dalla casa reale inglese e non promette nulla di buono. Sembra che loro abbiano preparato già il fascicolo del divorzio e che siano pronti a dirsi addio: stiamo parlando di Meghan Markle e del principe Harry.

I due semireali sono sicuramente tra le coppie più chiacchierate del casato dei Windsor ma non sempre per azioni positive. Da mesi, hanno i riflettori puntati addosso per una serie di vicissitudini private che sono diventate di pubblico dominio.

Il documentario trasmesso su Netflix e che vede come protagonisti Harry e Meghan ha fatto scalpore ma ancora più danni sta procurando “Spare”, il libro del principe Harry che ha già venduto milioni di copie in tutto il mondo e in cui ogni segreto della Royal Family è venuto fuori.

Anche se il secondogenito di Carlo e Diana oggi è impegnato a rilasciare interviste nei vari salotti televisivi o a fare dichiarazioni ulteriormente scottanti e compromettenti per la Royal Family, parla sempre e comunque dell’unione che lo lega a Meghan.

In realtà, le cose non starebbero proprio così. Una autorevole rivista tedesca, Frau Aktuell, ha lanciato infatti una bomba senza precedenti: pare che Harry e Meghan in realtà stiano attuando solo un escamotage per questioni economiche ma che tra di loro le cose non vadano bene già da un po’ di tempo.

La duchessa del Sussex sarebbe pronta a divorziare e a chiudere definitivamente il suo matrimonio con Harry. Sempre secondo questo magazine tedesco, di recente, nella loro mega abitazione a Montecito sarebbe giunta addirittura la polizia, chiamata dai vicini a seguito di una lite furiosa tra i due coniugi.

Legali e accordi segreti: scandalo per la famiglia reale

Si parla di urla e liti che avrebbero spaventato il vicinato tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono fotografie, specifica la rivista, che si dice però certa di questo scoop.

A breve, dunque, la notizia della rottura tra i duchi del Sussex potrebbe diffondersi prima in California e poi in tutto il mondo a macchia d’olio. Fine di una coppia che tanti ha fatto sognare?

Pare poi che Meghan, già in accordo con i suoi legali, abbia chiesto un patto di non divulgazione dopo la rottura con Harry. La ex star di Suits non vuole che la sua immagine sia associata a quella di una donna che ha vissuto, sembra, un matrimonio di inferno.