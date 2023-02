Preparatevi a ricevere 792 euro in più in busta paga: chi avrà il bonus a fine mese

C’è una determinata platea di dipendenti del pubblico impiego che potrà beneficiare dell’aumento in busta paga. Ecco chi riceverà 792 euro in più.

Il bonus 792 euro in più in busta paga è stata introdotta dall’Esecutivo come soluzione alternativa ai rinnovi contrattuali. Con la Manovra di Bilancio è stato assegnato un bonus una tantum pari all’1,5% della retribuzione ai dipendenti pubblici. Le somme sono erogate su tredici mensilità e lo stanziamento previsto è pari a un miliardo di euro. Diverse categorie di lavoratori del pubblico impiego beneficeranno di incrementi per ruoli.

Aumenti in busta paga per i dipendenti

Con la rivalutazione monetaria gli stipendi dei lavoratori pubblici subiranno un incremento per merito di una serie di “bonus”. L’elevato tasso d’inflazione ha deteriorato il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti. Gli stipendi aumenteranno grazie ai rinnovi attesi. Accanto alle misure temporanee ci sarà un aumento strutturale delle buste paga. Pertanto, non è possibile attendersi alcun bonus stipendio di natura temporanea. Ecco quali sono gli interventi attesi nel corso del corrente anno 2023, che contribuiranno ad incrementare le buste paga dei lavoratori italiani.

Aumenti in busta paga per i lavoratori dipendenti pubblici: ecco chi riceverà 792 euro in più

Ci sono diverse categorie di lavoratori statali che hanno individuato gli incrementi per ruoli. I capi Dipartimento e dei Dirigenti di prima fascia potranno beneficiare dell’aumento in busta paga pari a 66,80 euro, che moltiplicati per 12 mensilità, dà come risultato un importo pari a 792 euro in più all’anno. Gli operatori di prima area fascia 1 potranno beneficiare dell’incremento in busta paga pari ai 23,17 euro. I funzionari beneficeranno di un aumento pari a 44,72 euro al mese.

Bonus Busta Paga 2023: ecco quali sono

La misura Bonus contributi è uno sgravio contributivo che riduce la quota dei contributi previdenziali, che il dipendente versa all’INPS o alle altre casse di previdenza pubblica. Tale sgravio è stato confermato con un risparmio di 54 euro al mese. Questi bonus contributi sono finanziati per l’anno 2023, ma l’Esecutivo ha promesso di confermarli nel prossimo futuro. La finalità è quella di ridurre il cuneo fiscale fino al 5%.

Un altro bonus busta paga è il Bonus Irpef: la finalità è quella di unificare le classi del 25% e di 35 punti percentuali per un importo compreso tra 15mila e 50mila euro. Il MEF prevede un aumento di importo minimo pari a 29 euro per gli Infermieri, Ostetriche e Tecnici. Anche gli OSS possono beneficiare dell’aumento pari a 25 euro. Per quanto concerne le amministrazioni locali, i Segretari potranno beneficiare dell’incremento pari a 52 euro.

Per questo motivo è opportuno rivolgersi al Caf o direttamente all’INPS per capire quali sono i vari sviluppi e come ottenere questo bonus.