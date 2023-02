Prendi un vecchio calzino e crea qualcosa di unico: ecco cosa ne esce fuori

Basta prendere un vecchio calzino e creare qualcosa di unico: ecco cosa ne esce fuori.

Chi di noi non ha nel cassetto un vecchio paio di calzini in spugna che non utilizza più? A volte ci dispiace gettarli e a volte attendiamo il momento migliore per indossarli. A volte i calzini sono logori oppure il loro stile non rientra nei nostri gusti. Ci sono dei trucchetti e dei metodi per poter riciclare i vecchi calzini che non indossiamo più. È possibile creare qualcosa di davvero geniale.

È necessario prendere un calzino, tagliarlo a metà, conservando la parte più lunga. Basta procurarsi uno spago legato ad una delle estremità: una volta rivoltato il calzino basta trasformarlo in un serbatoio. Basta riempirlo con un po’ di riso e chiuderlo con uno spago: una volta diviso il calzino il pupazzo di neve è pronto.

È importante essere creativi e fantasiosi per costruire un pupazzo da tenere sempre con noi. Ecco come trasformare un calzino in un pupazzo simpatico e creativo: si tratta di un bellissimo regalo. I pupazzi fatti con il calzino sono oggetti handmade che non richiedono grandi abilità di cucito, ma molta creatività e dote artistica.

Oltre ai calzini, è necessario avere a portata di mano del materiale adatto per l’imbottitura, come dei pezzetti di cotone idrofilo, fiori secchi, semi di lino e segatura.

Come si deve procedere? Basta tagliare il fondo del piede del calzino ed iniziare con l’imbottitura: nella parte superiore si procede a creare le orecchie del pupazzo. Basta ricamare la bocca, gli occhietti ed il naso con l’ausilio di perline, bottoni oppure disegnandoli con i pennarelli. I bambini possono essere di grande ausilio nella realizzazione dei pupazzi con i calzini: non ci sono limiti alla creatività ed alla fantasia.

Trasformare i calzini in simpatici pupazzetti: ecco l’occorrente

L’occorrente necessario per trasformare i calzini in simpatici pupazzetti è il seguente: forbici, calzino, bottoni, elastici, riso e perline colorate. Tagliare il calzino, mettere al rovescio il calzino e stringere bene con l’elastico la punta, è bene rimettere dal dritto il calzino e riempirlo con il riso. È bene che la base sia ben tonda ed è bene fermare il calzino con un elastico. La seconda parte del corpo del pupazzetto deve essere riempita con del riso senza dover giungere fino all’orlo.

Si chiuda questa seconda sfera con un elastico. Sul corpo si possono cucire bottoni colorati, aggiungere perline per poter disegnare il naso e gli occhi. Per creare una sciarpa al pupazzetto è possibile ritagliare un pezzo di stoffa colorato ed avvolgerlo al collo. Con l’altro pezzetto di calzino tagliato è possibile creare un cappellino che può essere decorato e aggiunto al capo del pupazzetto.