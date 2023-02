Prelievi bancomat, addio agli sportelli in queste città: ecco dove rischiano di sparire

In queste città rischiano di sparire completamente i prelievi bancomat. Ma quali sono le novità in merito e cosa fare a riguardo?

I prelievi bancomat sono uno degli strumenti messi a disposizione in tutta Italia, al fine di poter avere denaro contante. Nonostate oggi i pagamenti possano avvenire digitalmente e con modalità differenti, molte persone preferiscono avere sempre dei contanti a disposizione. In alcune zone in Italia, man mano, stanno eliminando gli ATM: questa è una decisione presa per favorire il pagamento digitale e controllato, oppure ci sono altre ragioni? Proviamo a fare chiarezza.

Prelievi bancomat, com’è la situazione attuale?

Le notizie in merito ai prelievi bancomat non sono positive, perché con i nuovi pagamenti tecnologici di ultima generazione le possibilità sono diverse. In effetti, ci sono persone che pagano con la carta e altre direttamente tramite le applicazioni presenti sullo smartphone.

I pagamenti oggi sono veloci, intuitivi e permettono di non doversi portare dietro i contanti o cercare un bancomat per il prelievo.

La situazione negli ultimi tempi ha portato alla continua chiusura degli ATM in tutta Italia, soprattutto in alcune zone dove sembra che non servano più. Eppure, sono moltissimi gli utenti che hanno lanciato l’allarme: la categoria di persone poche avvezza alla tecnologia e gli anziani si vedono costretti a percorrere non pochi chilometri alla ricerca di un bancomat aperto o una filiale per il prelievo dei soldi.

Dove spariscono in Italia in prelievi bancomat

Andando nello specifico, ci sono moltissime zone in Italia dove non è più possibile trovare una filiale aperta oppure un ATM a disposizione per poter prelevare i soldi contanti.

In particolare, ci sono alcune zone con chiusure che stanno preoccupando gli utenti come a Grosseto e in tutta la provincia. Secondo le stime riportate dalle maggiori testate nazionali, ad oggi sono state chiuse sino a 60 filiali. In origine erano 160 per poi diminuire a 116 e arrivare ad un numero che supera di poco le 50 filiali.

Poi ci sono alcune banche leader in Italia che hanno confermato di voler chiudere le varie filiali in maniera definitiva, sempre nella provincia di Grosseto e non solo.

Le segnalazioni da parte dei vari utenti alle testate nazionali che si occupano dell’argomento sono tantissime. Secondo i dati, si inizia con la chiusura man mano nei piccoli centri per poi arrivare in città. Gli anziani si trovano a non poter più prelevare il denaro contante e aver necessità di mandare qualcuno all’ATM più vicino oppure di chiedere aiuto in qualche modo.

Seppur i pagamenti tecnologici oggi siano molto più sicuri e veloci, ci sono persone che non rinunciano al contante o negozi che comunque preferiscono riceverlo sotto una certa soglia. Quale sarà il futuro dei prelievi bancomat? Non roseo, perché sicuramente nei prossimi mesi si potrà confermare una chiusura continua e un uso sempre minore dello strumento.