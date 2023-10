Precipita da un palazzo in via Amadeo, 17enne morto a Milano

L’allarme è scattato questa mattina alle 7,20 in via Giovanni Antonio Amedeo a Milano. La vittima è un ragazzo di 17 anni, che sarebbe morto dopo essere precipitato da uno stabile, che si trova nei pressi di una scuola.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per l’adolescente non c’era più nulla da fare.

Tragedia a Milano: 17enne precipita da un palazzo e muore

Una tragedia ha scosso questa mattina la città di Milano. Un ragazzo di 17 anni è morto, dopo essere precipitato da uno stabile in via Giovanni Antonio Amadeo. L’allarme è scattato poco dopo le 7:20, quando alcuni passanti hanno allertato i sanitari del 118. Gli operatori non hanno potuto fare nulla per salvare l’adolescente, che era già morto al loro arrivo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella del gesto volontario.