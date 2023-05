Tragedia oppure un omicidio – suicidio? Queste sono le ipotesi sulle quali le forze dell’ordine stanno indagando. Un uomo avrebbe ucciso un’altra persona a colpi di forbice.

Ignoto ancora il motivo di tale gesto ma, si presuppone, sia stato al culmine di una lite. La tragedia è avvenuta a Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro.

Milano, omicidio – suicidio

Una persona uccisa al culmine di una lite a colpi di forbice. Questa è l’ipotesi sulla quale si stanno barcamenando le Forze dell’ordine intervenuto a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Stando a quanto riferito dai Carabinieri, un 51enne è stato trovato morto in strada, precipitato dal settimo piano del palazzo dove viveva.

Ma, all’interno del suo stesso appartamento, è stato trovato il cadavere di un altro uomo, ucciso a colpi di arma da taglio. Nell’ambito delle primissime indagini, l’uomo trovato morto in casa, non aveva con se documenti e, per questo motivo, non è stato ancora possibile identificarlo e risalire alle sue generalità. Mentre, anche secondo i primi accertamenti effettuato sul posto dal medico legale, l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da taglio, una forbice, che è stata poi ritrovata al piano terra del palazzo stesso.

Quando i Carabinieri sono giunti sul luogo del delitto, si sono trovati davanti una scena particolare: l’uomo che era precipitato dal settimo piano al suolo e, dall’altro lato, casa sua invece che era stata regolarmente chiusa a chiave, come risultato poi dalle stesse ritrovate nel giubbotto del 51enne morto precipitando al suolo.

Due persone uccise, una suicida, l’altra a colpi di forbice

Al momento, le forze dell’ordine che stanno indagando tendono ad escludere il coinvolgimento di terze persone in questo che ha tutti i tratti di essere un omicidio – suicidio.

Stando alla prima ricostruzione portata avanti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del delitto, e anche dai primi rilievi che sono stati effettuati, il 51enne, alla fine probabilmente di una lite, avrebbe ucciso l’uomo all’interno della sua abitazione, e poi si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano del condominio dove abitava.

Una ricostruzione che, però, è ancora tutta da effettuare, in quanto i Carabinieri stanno ancora cercando elementi ed ascoltando testimoni per capire l’esatta dinamica di quanto è accaduto e, optare, anche, per la ricostruzione di un possibile movente che abbia portato all’omicidio e, poi successivamente, anche al suicidio del 51enne.

Come dicevamo, l’ipotesi che più si fa largo è quella di un omicidio sfociato al culmine di una lite fra i due uomini. Uno ucciso a colpi di forbice, che sono state anche ritrovate al piano terra del condominio e l’altro che, invece, si è suicidato gettandosi dal settimo piano.

Altro elemento al vaglio di chi sta indagando è la porta dell’abitazione del 51enne perfettamente chiusa a chiave. Chiavi che sono state ritrovate all’interno del giubbotto del 51enne. Si esclude, come detto, al momento, il coinvolgimento di terze persone.