Precedenza nei sensi unici alternati, 5 punti in meno se sbagli: ti confondi sempre

Chi non rispetta la precedenza nei sensi unici alternati potrebbe perdere cinque punti sulla patente. Approfondiamo la questione di seguito.

Il diritto di precedenza nei sensi unici alternati è stabilito da un segnale ma si può sbagliare spesso se non si presta abbastanza attenzione.

Che vuol dire sensi unici alternati

I sensi unici alternati sono stabiliti da un segnale di precedenza o di prescrizione. Da tale segnale viene indicato il diritto di passare per primi, quindi di precedenza, rispetto alle macchine che provengono dal senso di marcia opposto al proprio.

Ci si può imbattere in un segnale di sensi unici alternati quando la strada ha un doppio senso di percorrenza oppure quando si è in presenza di una strettoia.

Si può trovare il segnale anche quando la strada è interrotta a causa di lavori e possono passare vetture soltanto una fila alla volta. Un segnale che, in questo caso, viene apposto in modo temporaneo.

Nella strada stretta il doppio senso viene temporaneamente sospeso in virtù di una circolazione con senso unico alternato.

I sensi unici alternati possono esserci anche in presenza di semaforo e vigile. Il semaforo può avere la luce verde, essere spento, lampeggiare con luce gialla oppure rosso. In questo caso, se c’è il vigile, questi potrebbe imporre di passare lo stesso. Se il semaforo è spento ma c’è il vigile questi potrebbe imporre lo stop.

Vediamo cosa succede se non si rispetta questo importante segnale e quali sono le penalità previste dal codice della strada in Italia.

Attenzione ai punti sulla patente

Entrata in vigore nel 2003, la patente a punti è stata introdotta nel sistema di circolazione italiano al fine di responsabilizzare i patentati. Infatti, si parte da un monte punti iniziale. Questi punti potrebbero essere scalati nel caso in cui si commettano delle infrazioni.

Se si dovessero perdere tutti i punti, infatti, la patente viene ritirata e l’esame per il suo conseguimento deve essere fatto daccapo. Ogni infrazione commessa corrisponde ad una perdita di punti. Ciò avviene anche se non si dovesse rispettare la precedenza nei sensi unici alternati.

Nel verbale di contestazione verranno indicati i punti persi. Onde evitare di commettere tali infrazioni e perdere i punti, sarebbe meglio conoscere il codice della strada. Ad esempio, non tutti sanno che, in caso di infrazioni multiple, i punti massimi che si possono perdere in una sola volta sono pari a 15.

Se non si rispetta la precedenza e quindi anche quella stabilita dai sensi unici alternati, si possono perdere ben 5 punti sulla patente.

Tali punti possono essere scalati anche se si va veloci non tenendo conto del traffico, non si mantiene la distanza di sicurezza e non si allacciano le cinture di sicurezza. A tali infrazioni si aggiunge la guida con un tasso alcolico pari a 0,5 g/l. Lo stesso accade nel caso in cui si utilizza il cellulare alla guida.