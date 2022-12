Posti di blocco, fino a 3000 euro di multa se non ce l’hai nel veicolo

Forse non lo sapete ancora, ma se a un posto di blocco non ce l’avete, potreste pagare una multa ben salata.

Di che cosa stiamo parlando? Di un documento molto importante che non potete non avere se siete alla guida della vostra auto. Di che documento parliamo? Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più e per evitare di pagare sanzioni forti e che magari non potete neanche permettervi in questo periodo.

Un documento obbligatorio se vuoi circolare con il tuo mezzo

Come abbiamo accennato poco fa, per poter circolare con il proprio mezzo, auto, moto, tir o qualsiasi altro sia, bisogna avere uno specifico documento.

Parliamo dell’assicurazione RC, un documento questo che deve essere anche in corso di validità.

Bisogna portare sempre con sé questo documento quando si è alla guida del proprio mezzo,, poiché, altrimenti, potreste ricevere delle sanzioni. E questo, diciamocelo pure, non è il massimo dal momento che già avere una macchina richiede un bel costo. Perché pagare soldi in più?

Acquistare una macchina, che sia nuova o meno, richiede un certo investimento, per le varie spese di immatricolazione, polizza RC, quella del bollo. Non dimentichiamo poi il carburante e i controlli periodici che vanno fatti.

Insomma si parla di soldi che escono e che in questo periodo rappresentano una spesa non indifferente, dal momento che la vita è di per sé più costosa. Perché non evitare di pagarne altri inutilmente?

Assicurazione non pagata: multe e sanzioni

Eppure spesso accade proprio questo, magari perché non riusciamo a pagare l’assicurazione della macchina e circoliamo comunque pensando che nessuno ci fermerà e ci scoprirà. Ma purtroppo non sempre va così.

Spesso proprio quando meno ce l’aspettiamo ci aspetta un bel posto di blocco ed ecco che il gioco è fatto. E la multa anche!

A volta invece del posto di blocco, dietro l’angolo può aspettarci anche un incidente, a causa di un guasto della macchina o per colpa degli altri.

In tal casi, senza assicurazione siamo davvero rovinati. Poiché, come ben sappiamo, proprio questo documento ci tutela in caso di incidenti da diverse conseguenze.

Ciò significa solo una cosa: evitare di rinnovare l’assicurazione significa non essere per niente furbi e incorrere in diversi guai. E soprattutto in diverse sanzioni: può essere per esempio sequestrata la vettura o ricevere una multa fino a 3.464 euro.

A tal proposito citiamo l’articolo193 del codice della strada che dice che

“Chi guida senza copertura assicurativa (o con una polizza scaduta) rischia una salatissima ammenda che va da 866 a 3.464 €. A questo punto, le forze dell’ordine bloccheranno immediatamente il traffico e chiameranno un rimorchio per l’auto che non può circolare“.

Si può recuperare in qualche modo?

A tal proposito c’è da dire però che anche in caso di violazione i danni possono essere contenuti.

Si può infatti dimezzare la sanzione se per esempio si cerca di recuperare rinnovando la polizza entro 15 giorni dalla scadenza. Tale beneficio si può applicare anche se la vettura viene rottamata entro circa 30 giorni da quando è stata notificata tale violazione.

Se, però, si tende a reiterare nel corso dei due anni, la multa raddoppierà e di conseguenza scatterà anche la sanzione accessoria. Cosa significa?

Vi sarà la sospensione della patente per un paio di mesi e il fermo della vettura per circa 45 giorni.

Si potrà sbloccare la propria vettura solo se si pagherà la sanzione e se si riattiverà una polizza RC che abbia una durata di mezzo anno. Bisognerà inoltre procedere al pagamento dei costi di rimozione e trasporto.

Insomma tante spese che si potrebbero evitare se solo si rispettassero le regole.