Poste Italiane, il nuovo regalo per i clienti che vale 700€: come averlo subito

Poste Italiane pensa sempre ai propri clienti e con questo nuovo regalo da 700 euro questi saranno molto contenti. Come accedere?

Quante sono le iniziative di Poste Italiane? Inutile girarci intorno, perché questa azienda Made in Italy è partita piano piano per assicurare la spedizione di lettere e pacchi a livello internazionale prima di essere un vero e proprio punto di riferimento. Oggi i clienti non si rivolgono loro solo per spedire o ricevere, ma anche per custodire il denaro o sfruttare degli strumenti messi a disposizione per far fruttare i soldi sul conto. Poi ci sono anche dei regali speciali, come questo da 700 euro: come averlo?

Poste Italiane, strumenti e iniziative

Le iniziative di Poste Italiane sono veramente tantissime, in questi anni sono circa 5 milioni i clienti che si sono affidati all’azienda e sono in continua crescita. Una crescita continua di servizi e strumenti che vengono messi a disposizione degli utenti, studiati ad hoc per rispondere alle varie esigenze.

Poste Italiane e le società del gruppo sono inoltre in prima linea per l’ambiente, per questo motivo è stato studiato un concorso a premi molto interessante. Tutto questo non è solo per il bene dell’ambiente ma è anche un premio ricco, che insegna al rispetto e all’uso di strumenti che guardano al futuro.

700 euro, regalo Poste Italiane: a chi è dedicato?

Come anticipato, l’azienda Poste Italiane cerca di fare di tutto per andare incontro ai suoi clienti e anche all’ambiente. Un concorso che può sicuramente interessare è “Guidare Sicuri e vincere green” che mette a disposizione dei suo clienti 119 monopattini elettrici che hanno il valore di 700 euro.

Il concorso è per tutti colori che chiedono un preventivo e poi sottoscrivono la polizza dedicata “Poste Guidare Sicuri” ed è attivo sino al 31 gennaio 2023. È importante che i soggetti interessati sottoscrivano la polizza accettando il Regolamento e ovviamente prendendo visione dell’informativa sulla privacy.

Il concorso è quindi legato a questa polizza “Poste Guidare Sicuri” pensata per tutta la famiglia. Una polizza molto interessante che include la tutela contro i sinistri, guida libera e anche protezione dalla revisione scaduta da non oltre 120 giorni. Le coperture sono anche per tutti i danni che vengono causati dal conducente.

Si aggiunge a tutto questo l’assistenza stradale, Kasko completa e collisione oltre che dispositivo satellitare. Una doppia opportunità per tutti, non solo per salvaguardare l’ambiente ma anche per poter vincere uno dei monopattini che sono stati messi a disposizione. Entro il 17 marzo 2023 verranno estratti i vincitori, ma le polizze dovranno essere sottoscritte entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Tutte le informazioni dedicate a questo concorso si trovano sul sito ufficiale di Poste Italiane, oppure recandosi direttamente allo sportello. Ricordiamo che è una opportunità pensata per tutta la famiglia, con una ghiotta possibilità di ricevere un monopattino elettrico che ha un valore di 700 euro.