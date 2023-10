La selezioni di Poste Italiane riguarderà, per il ruolo portalettere, tutto il territorio nazionale. La domanda dovrà essere presentata entro il 5 ottobre. Tre i requisiti: basterà il diploma di scuola superiore.

Tante le persone che ogni anno si affidano a Poste Italiane per trovare lavoro, puntando a diversi ruoli. Si tratta di una delle migliori realtà pubbliche, in questo caso, dagli addetti agli sportelli fino ai consulenti, ma anche a quelli che operano sul campo come i postini. Al momento è possibile fare domanda sul sito ufficiale per la sezione di portalettere; tutte le direttive e i requisiti per fare domanda. I contratti saranno a tempo determinato: quanto guadagna in media un postino per Poste Italiane.

Domanda per portalettere Poste Italiane : i requisiti e come presentarla entro il 5 ottobre

La domanda potrà essere presentata entro il 5 ottobre. Poste Italiane cerca portalettere, per la candidatura i cittadini che intendono presentare domanda potranno recarsi sul sito ufficiale delle Poste e cliccare sulla sezione “lavora con noi”.

Sarà necessario avere come requisito minimo un diploma di scuola media superiore, e la valutazione minima dovrà essere di 70/100. Un diploma di laurea invece dovrà avere la votazione minima di 102/110. Chi intende presentare domanda dovrà inoltre essere in possesso di patente di giuda in corso di validità – chi invece proviene dalla provincia di Bolzano dovrà essere in possesso di patentino del bilinguismo -. Oltre a questi requisiti non sono previsti ulteriori competenze nel mondo del lavoro, ne curriculum ne esperienze precedenti.

Non sono richieste ulteriori competenze professionali. Il contratto è a tempo determinato dalla durata variabile in base alle esigenze e la ricerca è aperta in tutta Italia. I candidati verranno poi contattati tramite email per il test di selezione; si tratterà di un ragionamento logico. Una volta superata la prima fase di selezione dei test attitudinali, avverrà il contatto ancora con Poste Italiane per la definitiva prova di idoneità con la guida del mezzo. Si tratterà di uno scooter 125 cc a carico di Poste; successivamente avrà luogo il colloquio orale.

Quanto guadagna un postino di Poste Italiane

Ricordiamo che si tratta di contratti a tempo determinato, e che in base alle esigenze della ricerca la durata sarà variabile. Per quanto riguarda invece l’assegnazione eventuale, la Regione e la provincia verrà decisa in base alle esigenze aziendali, e durante la selezione il candidato avrà la possibilità di selezionare una preferenza sul territorio nazionale. Nella sezione “Carriere” di Poste Italiane, c’è tempo fino a giovedì per presentare domanda.

Nel dettaglio, il portalettere si occuperà di smaltimento e recapito per conto della posta alle imprese ai clienti privati. Sarà titolare dello smistamento di posta, dopo averla catalogata nelle cassette o consegnata direttamente al proprietario. Il postino dovrà fare firmare le ricevute e lasciare i biglietti d’avviso di giacenza, nei casi opportuni. Un lavoro all’aria aperta e in giro per le città che permetterà di entrare in contatto ogni giorno con moltissimi clienti. Per un postino di Poste Italiane lo stipendio medio sarebbe di circa 1300 euro al mese.