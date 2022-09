Poste Italiane cerca personale, tutte le posizioni richieste: domande aperte

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale e bisogna fare in fretta a presentare la domanda, proprio perchè le scadenze sono vicine. Vediamo insieme quali sono le posizioni aperte.

In un momento di crisi anche per la ricerca di nuovo personale, Poste Italiane mette a disposizione delle nuove posizioni aperte. Le domande sono da presentare nell’immediato, dopo aver letto bene i requisiti richiesti. È una buona opportunità, soprattutto perchè stiamo parlando di una azienda italiana salda, con offerta di contratti notevolmente interessanti e possibilità di crescita professionale garantita.

Controlliamo insieme quali sono le posizioni aperte e come candidarsi facilmente.

Poste Italiane, come presentare la candidatura

Poste Italiane è una azienda dinamica, sempre pronta ad evolversi e trovare nuove soluzioni per i suoi clienti. Allo stesso tempo è sempre alla ricerca di personale e spesso ci sono delle opportunità da prendere al volo.

Per questo mese di settembre ci sono delle assunzioni in corso, che riguardano una buona fetta di persone e categorie differenti. Inoltre, le sedi di lavoro sono in tutte le Regioni Italiane a scelta o per competenza.

Quando si desidera inoltrare una candidatura a Poste Italiane, basterà andare sul sito ufficiale alla sezione Carriere – Posizioni Aperte per leggere le offerte di lavoro a disposizione al momento. Una volta che si è trovato l’annuncio di lavoro che interessa, basterà riempire il modulo e poi cliccare su Invia la Candidatura.

Quali sono le posizioni aperte in Poste Italiane

Come anticipato, le posizioni aperte sono tantissime e tra queste troviamo:

I laureati in Ingegneria Meccanica – Gestionale e simili, con esperienza dai due ai cinque anni in ambienti produttivi o logistici/trasporto. Per presentare la domanda c’è tempo solo sino al 2 ottobre, per la sede di Landriano (PV) e Bologna, dando la conferma per le trasferte sul territorio nazionale per un contratto a tempo indeterminato;

– Gestionale e simili, con esperienza dai due ai cinque anni in ambienti produttivi o logistici/trasporto. Per presentare la domanda c’è tempo solo sino al 2 ottobre, per la sede di Landriano (PV) e Bologna, dando la conferma per le trasferte sul territorio nazionale per un contratto a tempo indeterminato; Per la provincia di Bolzano sono richiesti degli sportellisti. I candidati dovranno avere un diploma di scuola superiore oltre che la patente bilingue. Il contratto è a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022.

sono richiesti degli sportellisti. I candidati dovranno avere un diploma di scuola superiore oltre che la patente bilingue. Il contratto è a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022. I soggetti con Laurea magistrale da meno di un anno con percorso in Informatica – Matematica – Ingegneria e Sicurezza oltre che Fisica o Statistica. Il contratto è sotto forma di stage per 6 mesi presso la sede di Roma – Funzione Tutela aziendale. La domanda deve essere inviata entro il 2 ottobre 2022 ;

; Per le sedi di lavoro di Lecco – Lodi – Pavia – Bergamo – Belluno – Vicenza e Trento sono richiesti degli specialisti mobili, con esperienza nel ruolo di due anni come minimo. Le risorse verranno inserite agli Uffici delle Direzioni e avranno il ruolo di garantire la gestione e fidelizzazione del cliente. Non obbligatorio ma preferibile avere una Laurea in discipline finanziarie – giuridiche o economiche con superamento dell’esame da consulente finanziario o promotore.

Nuove assunzioni per postini: scadenza imminente

Un’ottima opportunità anche per i postini senza esperienza su tutto il territorio nazionale. I requisiti richiesti sono la patente di guida per il motociclo e un diploma di scuola superiore. Il contratto previsto è a tempo determinato, con presentazione delle domande entro e non oltre il 25 settembre.