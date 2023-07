Poste Italiane assume come portalettere, ecco come candidarsi

Poste Italiane mira ad essere sempre più efficiente e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Per questo motivo ha avviato una campagna di assunzioni in tutta Italia. Ecco quali sono i ruoli che possono esser ricoperti candidandosi.

Sono, in particolar modo, i portalettere ad esser fra le figure più ricercate. Ecco entro quando inviare la propria candidatura e come.

Poste italiane cerca portalettere

Una campagna di assunzioni su tutto il territorio nazionale, in particolar modo per la figura dei portalettere. Questo è quello che Poste Italiane ha avviato in tutta Italia per far sì che il suo servizio diventi sempre più efficiente, al servizio e vicino alle esigenze dei cittadini. Un servizio postale che sia tempestivo e che porti la corrispondenza, sia quella ordinaria che quella straordinaria nel più breve tempo possibile.

Quali figure riguardano le nuove assunzione di Poste Italiane? Partiamo dal fatto che chi si candiderà dovrà lavorare nelle principali città italiane ed avrà, poi, l’opportunità di fare carriera nel settore delle poste e di svolgere un ruolo di rilievo all’interno dell’azienda. Cosa occorre per candidarsi? Un diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 o un diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110.

Ma anche una patente di guida in corso, per guidare i mezzi aziendali. L’azienda di Poste offre, a chi supererà la selezione, un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La propria candidatura va presentata entro e non oltre il 23 luglio e, per candidarsi, basterà seguire la procedura apposita sul sito di Poste Italiane, all’interno e cliccando sulla sezione “Lavora con noi”.

Ecco come candidarsi e entro quando

Come le stesse poste Italiane spiegano, la regione o la provincia di assegnazione saranno individuate “in base alle esigenze aziendali”. Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza e, da lì, essere coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I candidati che saranno individuati e selezionati, verranno contattati via mail, per la somministrazione del test di selezione, che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test stesso e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Chi supererà questo test attitudinale, sarà contattato da Poste Italiane per completare il processo di selezione e per la prova di idoneità alla guida del mezzo, oltre che per il colloquio di lavoro formale.

Dal superamento della prova moto, che è essenziale per si candida a diventare un futuro postino, Poste Italiane ricorda che è necessario presentare l’idonea documentazione, nella quale si attesta il titolo di studio al momento della prima convocazione presso la sede alla quale si è destinati.