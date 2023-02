Possono festeggiare questi pensionati che avranno 385 euro in più sul cedolino

Questa platea di pensionati avrà la possibilità di festeggiare e di incassare un cedolino INPS di importo maggiorato. L’aumento sarà di 385 euro.

C’è una platea di pensionati che potranno festeggiare: in arrivo un aumento pari a 385 euro in più sul cedolino INPS. Per il corrente anno 2023 sono stati rivalutati gli assegni pensionistici di invalidità in base all’indice di inflazione. Gli aumenti concernono sia quelli delle indennità sia gli importi delle pensioni, che vengono erogate a ciechi civili, sordi e invalidi civili. Non sono previsti solo gli aumenti degli importi delle pensioni, ma sono previsti anche i nuovi limiti di reddito. Con la Manovra di Bilancio 2023 il Governo ha previsto incrementi degli assegni previdenziali a seguito delle rivalutazioni monetarie.

La perequazione ha permesso di revisionare gli importi delle prestazioni pensionistiche con un incremento percentuale pari allo 7,3. In effetti l’aumento percentuale sarà di due punti percentuali inferiori dato che nel corso dell’ultimo trimestre 2022 gli assegni previdenziali hanno beneficiato della rivalutazione auspicata dall’Esecutivo.

Pensioni INPS di invalidità: via alla rivalutazione monetaria

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 il Governo Meloni ha previsto l’aumento degli assegni previdenziali a seguito della perequazione monetaria. Sono previsti cambiamenti dei limiti reddituali per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali. Tali assegni ed indennità risultano incrementati di oltre 5 punti percentuali. La Circolare INPS n.135 dell’anno 2022 contiene le tabelle degli importi e dei limiti di reddito per l’anno 2023.

Pensioni invalidi totali: in arrivo l’incremento di 385 euro sui cedolini INPS

A seguito della rivalutazione monetaria, la pensione degli invalidi civili totali è aumentata fino a un massimo di maggiorazione di 385 euro mensili, con importo che varia a seconda del limite reddituale. La soglia reddituale per accedere a questo aumento è pari ad oltre 9.100 euro per il singolo pensionato e oltre 15.600 euro, se si tratta di un pensionato coniugato. Non sono incluse nel computo le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

Per le prestazioni di invalidità i nuovi limiti reddituali sono calcolati applicando la stessa %, mentre negli importi delle pensioni di invalidità ci sono delle divergenze. L’indennità di accompagnamento è passata da oltre 524 euro a oltre 527 euro in un anno. È previsto un incremento di oltre 1,3 punti percentuali per le pensioni di guerra, per gli invalidi di guerra e per chi percepisce una pensione privilegiata.