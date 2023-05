Possibile stop alla circolazione per la festa scudetto a Napoli

La festa è stata solo rimandata di qualche giorno, ma la città di Napoli è in continuo fermento e si riprepara, anche dal punto di vista dell’ordine pubblico, a ciò che potrà succedere nella serata fra mercoledì e giovedì.

Anche se la partita della squadra sarà fuori casa, ad Udine, la città sarà sicuramente, in caso di vittoria, invasa da tantissimi tifosi. È previsto un nuovo stop alla circolazione come domenica?

Napoli si riorganizza per la festa scudetto

Napoli è in continuo fermento per la festa scudetto che, domenica, è stata solo rinviata di qualche giorno a causa del pareggio, nel corso del derby tutto campano, con la Salernitana. Ora, se la matematica non inganna, ai partenopei basta solo un punto per aggiudicarsi, con giornate di anticipo, la vittoria di questo campionato di serie A.

Domenica scorsa, anche in concomitanza con un altro evento in città, alla Mostra d’Oltremare, a pochi metri di distanza dallo stadio “Maradona” dove si stava svolgendo la partita, era stato predisposto una sorta di zona off limits al traffico. Una vera zona rossa, dove, per permettere il carosello di festa per la città, auto e moto non potevano circolare.

Una festa rinviata, ma il Prefetto ipotizza che, proprio a partire dalla serata di mercoledì, un nuovo piano traffico potrebbe esser nuovamente pensato. L’ipotesi in campo è quella dello stop alla circolazione di auto e moto mercoledì e giovedì dalle 20.30. non solo, però, il blocco della circolazione, ma anche il divieto di vendita di bevande in vetro e lattine nel centro cittadino.

Possibile nuovo stop alla circolazione da mercoledì sera

Al momento, nulla è ancora stato ufficializzato. Ma queste sono le richieste che stanno arrivando sul tavolo del prefetto della città, Palomba. Le richieste sono partite proprio dal questore della città partenopea, Giuliano. I festeggiamenti nei due giorni infrasettimanali, vedranno una maggiore incidenza sulla viabilità cittadina, rispetto a domenica scorsa, quando si trattava, invece, di due giorni festivi.

Si predispone, infatti, che, se non ci sarà una contemporaneità delle gare, in città la vittoria ed il titolo potranno arrivare già mercoledì sera. In caso contrario, come dicevamo, giovedì sera al Napoli ad Udine basterà un solo punto per la vittoria.

Per questo motivo, sia il sindaco di Napoli che il Prefetto stanno studiando un nuovo piano traffico, con una zona rossa, però, meno restrittiva di quella di domenica scorsa. Stop alla circolazione di auto e moto in Centro, divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e nuovo divieto di sosta entro un raggio di 300 metri dagli ospedali cittadini: queste potrebbero essere le nuove regole ma, al momento, nulla è ancora ufficiale.

È notizia dell’ultima ora che, giovedì sera, lo stadio “Maradona” sarà aperto a tutti i tifosi per assistere, guardandola dai maxischermi, alla partita Udinese – Napoli. Il prefetto di Napoli ha confermato che, al momento, l’orario della partita resta invariato alle ore 20.45.