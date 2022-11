Portogruaro: maresciallo della Finanza trovato morto in casa

A Portogruaro, nella provincia di Venezia, un maresciallo della Guardia di Finanza è stato trovato morto nella sua abitazione.

Le cause sono ancora da accertare. Si pensa che il 48enne si sia suicidato ma ancora le indagini sono solo all’inizio e i Carabinieri vagliano diverse strade.

Maresciallo morto a Portogruaro

È di pochi minuti fa la notizia di una morte che per ora non ha ancora una risposta. Parliamo di un maresciallo della Guardia di Finanza di 48 anni che è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Portogruaro.

La drammatica scoperta è avvenuta lunedì ma solo poco fa la notizia è stata resa nota dalla stampa locale, ripresa poi da quella nazionale.

L’allarme è stato dato dai colleghi dell’uomo, che non avendolo visto arrivare a lavoro e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si sono recati presso la sua abitazione.

Qui hanno trovato una scena davvero terribile, infatti il militare era a terra senza vita e subito i suoi colleghi hanno allertato il 112 per segnalare il macabro ritrovamento.

Ancora molto scioccati, hanno riferito tutti i dettagli possibili per cercare di capire cosa sia potuto accadere.

Le indagini

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Portogruaro, coordinati dalla Procura di Pordenone. Gli agenti sono subito accorsi dopo l’allarme e hanno recintato l’area intorno alla casa, sequestrando quest’ultima per effettuare i rilievi del caso e capire cosa sia successo.

In mancanza di particolari indizi si pensa a un suicidio, tuttavia non sono stati ritrovati biglietti di addio e i suoi conoscenti hanno riferito di non essere a conoscenza di problematiche particolari che abbiano potuto scatenare questo gesto terribile.

I colleghi, i familiari e gli amici della vittima sono stati ascoltati per ore ma al momento non è emerso nessun particolare utile alle indagini. Coloro che hanno ritrovato il cadavere sono fortemente scioccati e non riescono ancora a spiegarsi cosa possa essere accaduto o qualora venga confermato il suicidio, quali possono essere le cause.

Non si esclude nemmeno l’ipotesi del malore, infatti l’uomo era solo in casa e in tal caso, nessuno era lì per aiutarlo.

Oltre i Carabinieri sono giunti anche i soccorritori sul luogo del ritrovamento ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo poiché era già deceduto, così ne hanno organizzato il trasporto presso l’obitorio, dove probabilmente nei prossimi giorni il medico legale eseguirà l’autopsia.

Si attende per quest’ultima il via libera dell’autorità giudiziaria. Tali esami possono essere molto importanti per capire quali siano state le cause della morte.