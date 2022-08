Porcia, una militare travolge 15enne in bici: morto Giovanni Zanier

Tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone. Un giovane di 15 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte: investito da una militare americana

Lo scontro nella notte, intorno alle 2:30. Giovanni Zanier, 15enne del luogo, si trovava con alcuni amici nei pressi di una pista ciclabile, mentre portava la sua bici a mano. Lo scontro con l’auto di una militare americana, che ha perso il controllo colpendo il giovane, è stato fatale. Arrestata la guidatrice.

Dramma in provincia di Pordenone. La scorsa notte a Porcia Giovanni Zanier, a soli 15 anni, ha perso la vita a causa di un tragico incidente in bici. Il ragazzo, sulla pista ciclabile con altri amici, era in procinto di tornare a casa intorno alle 2:30 di notte.

Le ultime chiacchiere con gli amici prima di tornare a casa, poi il terrible scontro. Una militare americana di 20 anni, dopo aver perso il controllo della sua vettura si è schiantata contro il gruppo di amici travolgendo il 15enne.

L’auto della giovane ha colpito solamente Giovanni Zanier, mentre gli altri ragazzi non hanno riportato alcuna ferita o trauma, rimandano illesi.

La militare proveniente dalla Base Usaf di Aviano era uscita da una rotatoria, mentre per cause ancora da determinare pare abbia perso aderenza con l’asfalto sbandando e uscendo di strada.

La macchina ha dunque colpito alle spalle il 15enne, che per il terrificante urto è finito sbalzato di 10 metri in avanti.

Una volta allettati i soccorsi, sul posto sono immediatamente sopraggiunti oltre ai vigili del fuoco anche l’ambulanza e un elisoccorso. Quando i paramedici hanno raggiunto il luogo dell’incidente Giovanni era ancora vivo, ma in condizioni disperate.

Il giovane è deceduto nel tragitto verso l’Ospedale di Pordenone, non riuscendo mai ad arrivare al pronto soccorso.

Anche la 20enne alla guida della vettura che ha causato l’incidente è stata trasportata in ospedale sotto shock. Al momento, vista la gravità delle conseguenze, la militare come di consueto in questi casi è stata posta ai domiciliari in vista dello sviluppo delle indagini.

Non ci sono altri motivi, oltre a quello della morte del ragazzo, che hanno spinto all’arresto della donna, la quale si è subito prestata al soccorso della vittima.

Ancora da valutare lo stato della guidatrice al momento dello scontro, mentre le forze dell’ordine attendo l’esito dell’etilometro.