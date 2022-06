Pomodori giganti nell’orto, basta un cucchiaio di questo ingrediente: pazzesco!

By

Come coltivare i pomodori giganti nell’orto? Basta un cucchiaio di un prezioso ingrediente naturale per massimizzare la resa. Il risultato è pazzesco!

Giugno è il mese dei pomodori, un ortaggio fresco, succoso, buono e dall’elevata presenza di vitamine e di sali minerali. Chi è appassionato di giardinaggio e possiede un orto ha la possibilità di coltivarli e di auto-consumarli, risparmiando sulla spesa.

Ma quali sono i buoni suggerimenti per fare crescere i pomodori giganti nell’orto? Per renderli buoni e per aumentare la resa, è necessario utilizzare un cucchiaio di un prezioso ingrediente ed il gioco è fatto. Con un solo ingrediente potrai ottenere pomodori succosi, nutrienti e freschi: il risultato è davvero pazzesco!

Coltivare pomodori giganti: ecco cosa devi sapere

Un ortaggio protagonista dell’orto del mese di giugno è il pomodoro. Quali sono le accortezze da seguire per coltivare questo ortaggio succoso? E’ buon consiglio non coltivare i semini dei pomodori direttamente nel terreno, ma è bene fare crescere la piantina nel vasetto e poi procedere al trapianto nell’orto.

È possibile acquistare la piantina del pomodoro in un vivaio: basta che la stessa abbia un fusto robusto e foglioline basali verdi. Se le foglioline basali sono ingiallite implica che la pianta soffre di stress. Inoltre, è bene verificare che il terriccio non presenti muffe e che le radici della piantina di pomodoro siano di colore bianco e non un groviglio.

Quando piantare nell’orto la piantina di pomodoro?

È importante piantare la piantina di pomodoro nel giusto periodo, ovvero quando il clima è ideale e le temperature si aggirano sui 20 gradi. La pianta di pomodoro soffre il clima rigido.

Il terreno ideale per piantare la piantina di pomodoro è quello “in tempera”, ovvero non deve essere troppo fradicio e neppure troppo secco.

Coltivare i pomodori giganti: come preparare il terreno?

Per coltivare i pomodori giganti è buon consiglio preparare il terreno seguendo alcuni suggerimenti ed accortezze. È bene rendere il suolo drenante ed evitare i ristagni d’acqua: ciò consente di prevenire la peronospora e le patologie fungine.

Inoltre, è necessario utilizzare i giusti nutrienti che occorrono alla piantina di pomodoro e una buona concimazione del terreno.

Coltivare i pomodori giganti: ne basta un cucchiaio per ottenere la massima resa

Come ottenere pomodori giganti? Per assicurarsi una buona resa e per coltivare pomodori succosi e buoni è buon consiglio aggiungere alla radice della piantina un cucchiaio di olio di neem.

Si tratta di un olio che vanta proprietà nutrizionali davvero preziose, il suo odore ricorda quello dell’aglio e ha un potere idratante, lenitivo e riepitelizzante.

Basta un cucchiaio di olio di neem nel terreno dell’orto per beneficiare dell’azione protettiva nei confronti delle specie vegetali e per scacciare bruchi, afidi e cocciniglie.