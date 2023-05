Pomodori, attenzione a questa varietà colma di pesticidi: lasciali al supermercato

Ecco quali sono i pomodori colmi di pesticidi che dovreste assolutamente evitare di acquistare al supermercato.

Vi sveliamo tutto su quei tipi di pomodoro che dovreste assolutamente evitare se non volete assumere troppi alimenti colmi di pesticidi. Si tratta proprio di questi.

Pomodori colmi di pesticidi, cosa causano

I pesticidi sono un grosso problema per i prodotti alimentari degli ultimi anni. Sempre più università e aziende stanno effettuando delle ricerche per scoprire quali siano i reali effetti dati dall’assunzione di troppe sostanze di questo tipo.

Alcune ricerche hanno rilevato che sono soprattutto gli ortaggi che vengono influenzati dalla presenza dei pesticidi. Proprio per questo motivo bisogna fare molta attenzione al questo tipo di vegetali.

Il motivo di ciò è che gli ortaggi hanno una buccia molto sottile. Quindi è necessario fare particolare cautela quando si acquistano gli ortaggi, che, se colmi di pesticidi, possono causare danni a lungo termine negli esseri umani.

Da alcuni studi emerge che i pesticidi fanno male al sistema nervoso e al sistema immunitario. E poi ancora ai polmoni e al fegato. Possono anche danneggiare la pelle e provocare l’epatite.

I pomodori sono tra gli ortaggi che possono risultare davvero colmi di pesticidi. Scopriamo insieme quali, in particolare, lo sarebbero.

Ecco quali non acquistare

Di recente, in base ad alcuni studi condotti da FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), è emerso che i pesticidi sarebbero presenti in gran quantità soprattutto in alcuni specifici pomodori.

I pomodori in questione proverrebbero da 117 Paesi del mondo, ma in particolare da due che li riempirebbero letteralmente di pesticidi.

Stiamo parlando di Cina e di India, due Paesi che producono un enorme quantitativo di pomodori, che poi naturalmente esportano a tutto il mondo. Anche l’Italia, ovviamente, produce una grande quantità di pomodori, che esporta verso gli altri Paesi esteri.

Nel nostro Paese, i pomodori e in generale tutti i vegetali vengono sottoposti a dei controlli davvero rigidi, che non permettono di eccedere con l’uso dei pesticidi e di qualsiasi altro agente che possa in qualche modo danneggiare la nostra salute.

A volte, però, le produzioni italiane di pomodori e degli altri ortaggi calano per via di alcuni problemi legati ai raccolti. Ed è proprio in questi casi che è necessario attingere a prodotti provenienti da altri Stati del mondo.

In alcuni Stati esteri, purtroppo, i controlli riguardo ai pesticidi non sono così severi come nel nostro Paese. Per questo, potrebbe capitarci di non accorgerci di aver acquistato dei prodotti colmi di pesticidi, che possono danneggiare la nostra salute.

Ciò che possiamo consigliarvi, quindi, è di controllare molto bene le etichette di tutti i prodotti che acquistate, in modo da evitare, ad esempio, i pomodori che vengono da quei Paesi dove i controlli sono meno rigidi.

Potete facilitare la cosa acquistando i prodotti biologici o unicamente presso i vostro fruttivendoli di fiducia. Soltanto così eviterete di acquistare pomodori colmi di pesticidi, che possono fare male a voi e a tutta la vostra famiglia.