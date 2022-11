Polonia-Arabia Saudita, probabili formazioni

Dopo aver sorpreso il mondo intero superando l’Argentina di Messi l’Arabia Saudita sfida la Polonia in un match che potrebbe garantire la qualificazione agli ottavi di finale addirittura con una giornata di anticipo.

Al momento infaffi gli arabi sono da soli in vetta al Gruppo C con tre punti, a seguire Polonia e Messico a quota 1 e Argentina ferma a zero.

In serata torna in campo Messi che sfiderà proprio i messicani



Dopo appena una giornata di questo mondiale Renard si è preso la scena portando la sua Arabia Saudita su tutti i giornali.

Il tecnico è stato chiaro, contro la Polonia l’obiettivo è quello di replicare la stessa prestazione fornita contro gli argentini cercando di aggredire alti e ripartire con velocità e tecnica.

Ai nastri di partenza gli arabi vengano dati come fanalino di coda del girone ed ora invece scenderanno in campo per giocarsi le proprie chance di qualificazione.

Match fondamentale per la Polonia che ha deluso nella prima partita del mondiale pareggiando per 0-0 contro il Messico.

Riflettori puntati ovviamente su Robert Lewandowski che dovrà farsi perdonare il calcio di rigore sbagliato nella gara d’esordio.

Alla Polonia servono tre ponti, un ulteriore passo falso potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi.

🟢 Matchday 🟢 🇸🇦 Saudi Arabia 🆚 Poland 🇵🇱

📺 | @alkasschannel ➖ @beINSPORTS

⏱ | 4 : 00 pm KSA

🏟 | Education City Stadium

🏆 | FIFA World Cup Qatar 2022 second round of the group stages#GreenFalcons pic.twitter.com/kW1jjlqADq — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) November 26, 2022

Polonia con il 3-5-2, Milik partirà titolare insieme a Lewandowski

Nel match contro il Messico la Polonia non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa con Lewandowski spesso isolato in attacco.

Michniewicz dovrebbe cambiare modulo inserendo il bianconero Milik nell’undici titolare, l’attaccante della Juventus, proprio come spesso fa anche con Allegri, giocherà da seconda punta alle spalle del bomber blaugrana.

Tra i pali Szczesny con la difesa a trę composta da Kiwior, Glik e Bednarek.

Bielik, Krychowiak e Zielinski saranno a centrocampo con Cash e Bereszynski a ricoprire le corsie laterali cercando i cross per Lewandowski e Milik.

Arabia Saudita con il 4-5-1, davanti ancora Al Shehri

Renard dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno vinto in rimonta contro l’Argentina, solito 4-5-1 con i due esterni che in fase difensiva andranno a formare una linea di difesa quasi a sei.

Tra i pali c’è Al Owais, davanti a lui Abdulhamid, Al Bulayhi, Al Tambakti e Al Ghannam.

A centrocampo pronti Al Brikan, Al Burayk, Al Malki e Kanno con S. Al Dawsari che giocherà in appoggio all’unica punta Al Shehri.

La partita si giocherà alle ore 14 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai e in diretta streaming tramite l’App RaiPlay.