Poche speranze per Tom Sizemore: la famiglia pensa al fine vita

Fievoli speranze per Tom Sizemore. L’attore 61enne, noto per il suo ruolo in “Salvate il soldato Ryan”, è in coma dopo la rottura di un aneurisma.

I medici dicono che non c’è “alcuna speranza” di guarigione per Tom Sizemore, attore noto per aver interpretato ruolo del sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan, è in coma dopo la rottura di un aneurisma cerebrale che lo ha colpito il 18 febbraio. La famiglia – non avendo molte speranze su cui contare – sta valutando il fine vita.

Tom Sizemore, la famiglia valuta il fine vita: non ci sono speranze

È una decisione dolorosa quella che la famiglia di Tom Sizemore ha appena annunciato. L’attore americano di 61 anni, noto per il ruolo del sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan, è in coma dopo la rottura di un aneurisma cerebrale, che lo ha colto il 18 febbraio 2023.

I suoi medici dicono che “non c’è speranza” di guarigione. La sua famiglia è in procinto di “decidere sul fine vita“, come annunciato dall’agente dell’attore alla rivista Variety.

Come riferito dall’agente, la famiglia dell’attore ringrazia i fan per il supporto e l’affetto ricevuti ma che, al contempo, chiede il massimo della privacy in questo delicato momento.

Arrestato più volte negli anni 2000 per possesso di sostanze stupefacenti, era stato ammanettato anche per violenze domestiche su diverse compagne.

I film cult degli anni ’90 a cui l’attore ha preso parte

Tom Sizemore è svenuto il 18 febbraio a casa sua. Secondo i medici sarebbe stato un infarto a scatenare l’aneurisma cerebrale. Da allora, le sue condizioni sono rimaste critiche: è in coma, in terapia intensiva.

Famoso per i suoi ruoli tosti nei film cult degli anni ’90 come Una vita al massimo, Assassini nati – Natural Born Killers, Salvate il soldato Ryan, ha lavorato con Michael Mann, Martin Scorsese, Ridley Scott e Michael Bay. Ha anche recitato in Pearl Harbor, Heat – La Sfida e The Fall of the Black Falcon.

Specialista in personaggi borderline, l’attore ha recitato, più volte, sotto la direzione di Kathryn Bigelow in Blue Steel – Bersaglio mortale, Point Break – Punto di rottura e Strange Days.

Nel 1995, ha fatto parte della banda di rapinatori guidata da Robert De Niro nel brillante Heat di Michael Mann. È Steven Spielberg, però, che gli affida il suo ruolo più bello, quello del sergente Mike Horvath, il migliore amico del capitano Miller interpretato da Tom Hanks in Salvate il soldato Ryan, nel 1998.