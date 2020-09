PlayStation 5 arriva a novembre. Finalmente, dopo tanta attesa, la Sony ha annunciato la fatidica data, confermando che la console verrà rilasciata prima negli Stati Uniti, con data fissata al 12 novembre, mentre in Europa il giorno previsto è il 19 novembre.

Sarà disponibile in due modelli, uno all-digital più economico e versatile, al prezzo di 399€, mentre l’altro più potente e performante, dotato di un’unità disco, al prezzo di 499€.

PlayStation 5: le caratteristiche

Secondo le informazioni diffuse dalla Sony, la console di ultima generazione assicurerà un’esperienza di gioco ancora più immersiva, grazie all’utilizzo dell’architettura RDNA 2, con prestazioni elevate in 4K e la possibilità di gestire il ray tracing, la tecnologia che permette di ottenere immagini simili alla realtà. I giochi che sfruttano questa funzione avranno immagini più accurate e realistiche, con i dettagli che saranno sempre più importanti.

Il design è qualcosa di mai visto nel mondo Sony ed estremamente differente dalle linee del passato: bianca, con un corpo centrale nero e piccoli LED a luci blu. Sony ha mostrato anche il nuovo controller ufficiale, intitolato Dualsense: il pad presenta un nuovo look su cui spicca la colorazione bianco e nero.

Non solo la grafica. Grande importanza è stata data al nuovo Tempest Engine, una nuova architettura che punta all’audio 3D, fornendo una particolare esperienza ai giocatori. Sarà possibile, ad esempio, avvertire le gocce di pioggia oppure i movimenti del nemico, per localizzarlo con maggiore precisione. La Playstation 5 avrà 16GB di memoria e una GPU in grado di arrivare ad un massimo di 10,28 Teraflops, che identificano quante operazioni in virgola mobile sono eseguibili da un hardware.

PS5 e i nuovi giochi

La presentazione della console si è aperta con l’annuncio di Final Fantasy XVI, nuovo capitolo della saga RPG, seguita dal nuovo Spider-Man Miles Morales, avventura del videogioco di successo, pubblicato nel 2017 per la PS4. Un altro grande protagonista è stato il nuovo gioco di ruolo/action dedicato a Harry Potter, Hogwarths Legacy, anche se per il lancio bisognerà aspettare il prossimo anno.

Immancabile la presenza del nuovo Call of Duty Black Ops Cold War, con una nuova iterazione piena di adrenalina e avvincenti inseguimenti. Un breve spazio è stato dedicato anche al nuovo Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della popolare serie horror/action firmata Capcom. Torna anche Deathloop, l’interessante videogioco action di Arkane Studios, con un titolo che sembra incuriosire molti appassionati del genere.

Grande ritorno della saga RPG Demon’s Souls, con una grafica davvero impressionante e, a conclusione della serata, l’annuncio del sequel di God of War, nuovo capitolo della serie reboot sviluppata da Santa Monica Studios.