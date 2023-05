Plastica annerita o ingiallita: usa questi 2 prodotti per un risultato eccezionale

Plastica annerita o ingiallita: se usi questi due prodotti avrai un risultato incredibile. Ecco che cosa devi necessariamente procurarti.

Ti ritrovi anche tu a dover fare spesso i conti con la plastica annerita o ingiallita? Prima di spendere tanti soldi per l’acquisto di prodotti costosi, ti invitiamo a seguire i nostri consigli. Ecco come questi 2 prodotti faranno tornare i tuoi oggetti come nuovi.

Come prendersi cura degli oggetti in plastica

La plastica è senza dubbio uno dei materiali più resistenti ma anche economici con cui vengono realizzati la maggior parte dei prodotti che abbiamo nelle nostre case. Che si tratti di utensili di cucina, di sedie da giardino o di elettrodomestici vari, prendersi cura di questo materiale non è affatto semplice.

Anche la plastica migliore con il tempo tende a ingiallire o annerirsi. Sicuramente anche tu avrai avuto a che fare con problematiche di questo genere. Come hai risolto? In commercio esistono davvero tantissimi prodotti che promettono di ripulire alla perfezione i tuoi oggetti in plastica ma i risultati spesso sono deludenti.

E se ti dicessimo che noi invece abbiamo la soluzione che fa al tuo caso? Ti servono solo questi 2 prodotti per vedere un risultato incredibile. Ecco come la plastica annerita o ingiallita torna bianca e splendente.

Plastica annerita o ingiallita: la soluzione per risolvere il problema

Prendersi cura degli oggetti in plastica non è semplice. Anche quelli realizzati con il miglior materiale plastico finiscono col tempo non solo per rovinarsi ma proprio per ingiallirsi e annerirsi.

In commercio esistono tanti prodotti per risolvere questo problema ma la maggior parte di essi non dà i risultati sperati. Anzi, alcuni prodotti sono così aggressivi che possono addirittura peggiorare la situazione finendo col rovinare ulteriormente i nostri oggetti in plastica.

Stai forse pensando di ricorrere al fai da te per risolvere questa problematica? Ti sosteniamo pienamente ma devi seguire delle regole precise per evitare di fare danni. Ti sconsigliamo per esempio di pulire i tuoi oggetti in plastica con candeggina o alcool: il rischio di creare macchie e aloni è altissimo perché si tratta di prodotti molto aggressivi.

Che cosa dovresti allora utilizzare per far tornare bianca e splendente la plastica annerita o ingiallita? In realtà, le soluzioni che ti stiamo per prospettare sono non solo facilissime da eseguire ma anche molto economiche.

Ti serviranno soltanto questi ingredienti. Le tecniche che vogliamo consigliarti in particolare sono due.

Il primo metodo prevede l’utilizzo di bicarbonato di sodio e detersivo per piatti. Devi creare una soluzione che contenga per l’appunto questi due ingredienti. Passiamo al dosaggio, il punto più importante.

Procurati una bacinella e versaci all’interno un cucchiaino di detersivo per piatti e 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio. Mescola il tutto: vedrai che si verrà a formare una soluzione pastosa, una sorta di crema.

Proprio questa crema la dovrai spargere sui tuoi oggetti in plastica anneriti o ingialliti. Lascia che il prodotto agisca per 30 minuti. Utilizza una spugna o uno spazzolino da denti per rimuovere le macchie più ostinate, poi risciacqua tutto con l’acqua e asciuga perfettamente i tuoi oggetti.

Vedrai che sembreranno nuovi. La plastica non avrà più un aspetto sporco e rovinato ma tornerà ad essere bianca e perfettamente pulita. Ti consigliamo di ripetere questo lavaggio ogni 10 giorni.

Settimanalmente o quotidianamente invece per pulire i tuoi oggetti in plastica ti basterà semplicemente utilizzare acqua e sapone di Marsiglia. Il risultato è comunque ottimo.

Il secondo metodo che vogliamo suggerirti è ancora più semplice e consta di un solo ingrediente. Curiosa di sapere di che cosa stiamo parlando? Eccoci, te lo diciamo subito: facciamo riferimento all’acqua ossigenata.

Ebbene sì, proprio il perossido di idrogeno può aiutarti a far ritornare come nuova la plastica annerita o ingiallita. Ecco come devi procedere. La prima cosa da fare è pulire l’oggetto di plastica in questione con acqua e sapone. Non procedere all’asciugatura ma bagnalo ulteriormente con acqua ossigenata.

Avvolgi ora l’oggetto con la pellicola trasparente che non dovrà essere rimossa per almeno 24 ore. Trascorso questo tempo, una volta tolta la pellicola vedrai che la plastica sarà bianca e lucente.

Conoscevi questo trucchetto? Come puoi constatare non è necessario spendere tanti soldi per acquistare prodotti molto dispendiosi, tossici e chimici che potrebbero finire solo per peggiorare la situazione.

Con questi trucchi naturali la pulizia è garantita: potrai dire definitivamente addio alla plastica annerita o ingiallita. Tra l’altro si tratta di soluzioni che costano davvero pochissimo.

Anzi, probabilmente tutti i prodotti che ti abbiamo elencato li avrai già in casa per cui potrai unire l’utile al dilettevole: risparmiare e donare la lucentezza e pulizia ai tuoi oggetti in plastica.