Pixie, l’influencer australiana record di vendite a 11 anni, torna a studiare

Una piccola imprenditrice che ha raggiunto il successo durante il periodo della pandemia attraverso una semplice vendita online. Ma ora, la piccola, che ha soltanto 11 anni, ha deciso di ritornare sui suoi passi.

I prodotti per capelli, come fasce, fiocchi e altri tipi di accessori sono stati il suo successo durante il periodo della pandemia. Ma ora Pixie ha deciso che è più giusto tornare a scuola.

Pixie, una influencer che torna a scuola

Un ritorno a scuola che più si addice ad una ragazzina di soli 11 anni. Durante la pandemia si era data al commercio online, vendendo accessori per capelli, fiocchi e fasce. Lei si chiama Pixie Curties ed è una giovanissima influencer australiana. Grazie ai social, è riuscita in poco tempo a mettere da parte una piccola fortuna, in termini economici.

Ma ora, ha deciso di ritornare sui suoi passi e mettere la scuola al primo posto. Una decisone presa insieme alla sua famiglia e, a confermarlo è stata, non solo la stessa Pixie ma anche la sua mamma in un’intervista televisiva.

Pixie, quindi, possiamo dire che ha deciso di andare “in pensione”, un termine che, forse, a lei non si addice per niente, vista la sua giovanissima età. Diciamo che ha deciso di metter da parte per un po’ il mondo dell’imprenditoria on line tramite i social e tornare a fare ciò che una ragazzina di 11 anni deve, cioè studiare.

Durante la pandemia, Pixie ha aperto un profilo Instagram. E fin qui, nulla di straordinario, come hanno fatto tantissime altre ragazzine della sua età. Seguita da oltre 123mila followers, la ragazzina ha messo in piedi un progetto editoriale, di vendita online di prodotti per capelli, fasce, fiocchi e accessori vari, arrivando, solo nel primo mese, a fatturare circa 200mila dollari di vendite.

Record di vendite in pandemia, ma ora torna a studiare

Resasi conto, insieme ai suoi genitori, che la cosa stava diventando più grande del previsto, con i suoi ha preso una giusta e saggia decisione: “Pixie ha preso questa decisione per concentrarsi sul suo futuro scolastico” – ha dichiarato, in un’intervista, la mamma. Un “viaggio straordinario” come la stessa mamma lo ha definito quello intrapreso da sua figlia, ma ora è più giusto che la figlia inizia nuovamente a focalizzare la sua attenzione, non più sulle vendite, ma su quello che è il suo percorso scolastico.

A chi chiedeva se la sua attività imprenditoriale sarà chiusa? La mamma di Pixie ha risposto che resterà attiva sì, ma sarà gestita diversamente dal passato. La figlia ci sarà ma “con molto meno tempo e pressione da dedicare”.

La giovane età della figlia ha, giustamente, fatto tornare i genitori sulla retta via e far porre l’attenzione più che sui guadagni che poteva ancora ottenere, sullo studio e sulla formazione del futuro della propria figlia.

Una decisione presa di comune accordo con la stessa Pixie, perché la vita non è soltanto social e vendite.