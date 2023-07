Più la tiri e più si accorcia, non è una corda: solo i più svegli sanno rispondere

Sai che cos’è quella cosa che più la tiri e più si accorcia? Se sei sveglio potrai rispondere a questo indovinello: non è una corda.

Gli indovinelli sono dei veri rompicapo, ma a volte la soluzione è talmente semplice da lasciarsi senza parole. Per esempio, sai cos’è quella cosa che più la tiri e più si accorcia? Ti sembra che sia una corda? Oppure pensi che si tratti di qualcos’altro? Ebbene, continua a leggere e scoprirai di cosa si tratta, rimarrai stupito!

L’indovinello stuzzica l’ingegno

L’indovinello è un rompicapo ma allo stesso tempo è anche un modo per passare il tempo divertendosi e allenando la mente. Infatti, cercare di dare una risposta per risolverlo mette in moto tanti processi mentali che si rivelano utili ad affinare le competenze logiche.

Concentrarsi sulla domanda che viene rivolta non significa sforzare la mente, come a volte si pensa, ma vuol dire invece stimolare le abilità e le conoscenze per trovare la soluzione al quesito proposto.

Dunque, largo anche agli indovinelli da proporre ai bambini, perché li aiutano ad usare le conoscenze e le competenze di cui dispongono per acquisirne altre. Anche se non si arriva alla soluzione, il processo svolto per trovarla non è affatto andato a vuoto, perché oltre a divertirsi si tiene la mente in allenamento!

Sfidarsi con gli indovinelli è gratificante

Se adori le competizioni e ti piace sfidarti con amici e compagni, allora gli indovinelli fanno al caso tuo. Puoi mettere in moto tutto ciò di cui sei a conoscenza per risolvere indovinelli semplici e complessi, ma a prescindere dalla loro difficoltà vedrai che troverai appassionante dedicarti a questa attività.

Il bello di provare a risolvere gli indovinelli mettendosi in competizione con gli altri è quello di sentirsi gratificati anche quando la soluzione la trova l’avversario. Proprio così, la sfida è sempre amichevole e crea socialità ed empatia, perché l’obiettivo è dare la risposta all’indovinello e capire qual è l’oggetto della domanda.

Gli indovinelli possono essere composti da numeri, e quindi bisogna trovare il risultato in cifre, oppure da frasi che indicano un oggetto specifico. E allora, andiamo a vedere nel dettaglio che cos’è quella cosa che più la tiri e più si accorcia!

Cos’è quella cosa che più la tiri e più si accorcia: non è una corda

Hai provato a rispondere a questo indovinello? Ti sei chiesto cosa può essere quella cosa che più la tiri e più si accorcia? Molti pensano che si tratti di una corda, ma la corda non si accorcia se non la tagli, e non devi tirarla. Ma allora, che cos’è?

Per toglierti da qualsiasi impaccio ecco la soluzione: si tratta della sigaretta! Proprio così, la sigaretta se la tiri, nel senso se fumi, si va consumando e quindi man mano si va accorciando. Adesso che sai la soluzione puoi proporre a chi vuoi questo indovinello, con la certezza di essere padrone della situazione visto che sai la risposta.

Prova a farlo ai tuoi amici e ai tuoi familiari, vedrai che anche loro inizialmente avranno delle incertezze e non sapranno dare la risposta. Insisti e dai qualche indizio se necessario. Può darsi che qualcuno abbia un lampo di genio e lo risolva in un colpo.

Se nessuno ci riesce, dai tu la soluzione e vedrai che rimarranno tutti sbalorditi. Perché pochi pensano che si tratti della sigaretta, pensano tutti a qualche altro oggetto strano, mentre la soluzione è a portata di mano.

Proponi anche altri indovinelli e cercali per avere una maggiore disponibilità di quesiti da fare agli altri. Ti accorgerai che questo passatempo si rivela molto utile e ti darà modo di acquisire competenze logiche migliori e più elevate, che ti serviranno anche nella quotidianità!