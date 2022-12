Pirati dei Caraibi: il ritorno di Johnny Depp alla Disney

Johnny Depp, attore che negli ultimi anni è finito sulla lista nera di Hollywood, tornerà ad interpretare l’amato Capitan Jack Sparrow?

Il produttore Jerry Bruckheimer vorrebbe il suo ritorno nell’ultimo film de ‘I Pirati dei Caraibi’

Johnny Depp, il ritorno in ‘Pirati dei Caraibi’: il produttore lo rivorrebbe nei panni di Jack Sparrow

Jerry Bruckheimer, produttore della saga Disney ‘Pirati dei Caraibi’, ha dichiarato che sarebbe molto contento se Johnny Depp tornasse nei panni di Capitan Jack Sparrow. Purtroppo le accuse rivolte all’attore dall’ex moglie Amber Heard e il successivo processo lo hanno fatto finire nella lista nera di Hollywood negli ultimi anni. Depp infatti è stato allontanato da alcune importanti produzioni, come per esempio la Warner Bros che ha deciso di eliminalo dal cast di ‘Animali fantastici‘, film in cui interpretava Grindelwald, oppure la Disney che lo ha eliminato da ‘I Pirati dei Caraibi’.

Ora però, in seguito al processo contro l’ex moglie dal quale ne è uscito vincitore, l’attore sta cercando di riabilitare la sua professione nel mondo cinematografico e fortunatamente alcuni colleghi lo appoggiano. Bruckheimer ad esempio ha parlato molto bene di Johnny Depp in un’intervista con the Hollywood reporter ed ha ammesso che in un ipotetico sesto film dei Pirati dei Caraibi:

“Mi piacerebbe averlo a bordo. Johnny è un amico, un attore eccezionale ed è un peccato che le vite personali si insinuino in tutto ciò che facciamo.”

Ovviamente l’ultima parola spetta solo alla Disney, anche se è l’ipotesi della morte di Jack Sparrow è stata eliminata sin da subito dagli studios. Il produttore ha recentemente festeggiato il suo ultimo successo ottenuto con Top Gun: Maverick, sottolineando quanto sia stata importante la sala prima che lo streaming.

Johnny Depp negli ultimi anni è stato messo in cattiva luce a causa delle accuse di violenza da parte di Amber Heard, ex moglie dell’attore, ed ha reagito citandola in giudizio per diffamazione. Per svariati mesi il processo ha rapito l’attenzione di tutti i media, processo documentato e distribuito sia in America che in Italia e dal quale sono emersi molti dettagli spiacevoli. Alla fine però la sentenza finale è stata favore della star hollywoodiana che ha dovuto mettere la sua carriera in pausa a causa di una diffamazione. Amber Heard a questo punto dovrebbe pagare all’attore ed ex marito 1 milione di dollari.

Sul Web le voci su un ritorno de I Pirati dei Caraibi con un cast che vede al suo interno Margot Robbie per uno dei ruoli principali. Tuttavia però non si sa ancora se il ritorno di Johnny Depp è confermato o meno dopo l’abbandonato della ciurma nel 2018. L’attrice durante un’intervista per Vanity Fair ha dichiarato:

“Tanto tempo fa c’era un’idea di una storia guidata da donne, non totalmente, ma immagino che la Disney non voglia farla”.

L’ultima apparizione dell’attore nella saga sui Pirati è avvenuta nel 2017 nel film ‘I Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar’ però una fonte molto vicina alla produzione pare abbia parlato di un ipotetico sesto film in in programma. Il titolo potrebbe essere ‘A Day at the Sea’ e le riprese dovrebbero iniziare circa a febbraio in un luogo ovviamente top secret ma che sappiamo si trovi nel Regno Unito, con Johnny Depp nuovamente nei panni del protagonista Capitan Jack Sparrow.