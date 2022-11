Pippo Baudo, parla il figlio per la prima volta: le sue condizioni di salute

Pippo Baudo è uno dei conduttori più noti e amati del panorama dello spettacolo italiano. Oggi ha 86 anni ed è da tanto tempo che non lo vediamo più nel piccolo schermo, proprio per questo milioni di fan sono preoccupati per le sue condizioni si salute. A rompere il silenzio sul famoso presentatore è stato suo figlio Alessandro: scopriamo cosa ha rivelato, da non credere.

Pippo Baudo è uno dei conduttori che ha fatto la storia della televisione italiana. Ha condotto programmi di grande successo, diventando così un pilastro importante dell’intero panorama dello spettacolo italiano. In molti sperano di rivederlo il più presto possibile nel piccolo schermo, ma oggi il presentatore ha 86 anni e la sua vita è molto cambiata.

Ma come sta Pippo Baudo? Il re della televisione è sparito da parecchio tempo dalla televisione. Alcuni mesi fa, sul web si era parlato di condizioni di salute precarie. Ma a far chiarezza è stato suo figlio Alessandro: scopriamo cosa ha rivelato.

Pippo Baudo oggi: tutti i dettagli

Classe 1936, nato il 7 giugno a Militello in Val di Catania. Pippo Baudo ha esordito negli anni 60 in Rai e da quel momento il suo successo è arrivato dopo poco tempo. Nel corso della sua vita ha condotto programmi importantissimi come Canzonissima, Domenica in e diverse edizioni del Festival di Sanremo.

Inoltre, è stato lui a lanciare personaggi importanti come Andrea Bocelli e Laura Pausini. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è stata molto movimentata, infatti, ha avuto 5 compagne e due figli. La sua vita amorosa è stata spesso al centro dell’attenzione di riviste di gossip importanti.

E’ da un po’ che non vediamo il conduttore al timone di qualche trasmissione. Pippo Baudo oggi ha 86 anni e ovviamente la sua vita è completamente cambiata. A dare notizie su di lui è stato proprio su figlio Alessandro: scopriamo cosa ha rivelato.

Pippo Baudo: le sue condizioni di salute

Dall’amore tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi è nato Alessandro, nato nel 1962, ma riconosciuto solo nel 1996. Fino a poco tempo fa, il primogenito viveva all’estero e da poco tempo è tornato in Italia. Secondo alcuni, si tratta di una scelta collegata alle condizioni di salute del padre. Non sappiamo con certezza se sia realmente così, però, per la prima volta, l’uomo ha dichiarato:

“Papà ha 86 anni e non più un ragazzino. Quello che mi dà fastidio è che a distanza di tempo continuano a chiamarmi il figlio segreto di Pippo Baudo. Credo sia ora di finirla”.

Alessandro è nato da una relazione clandestina. Sua mamma era sposata con un altro uomo, che dopo essere venuto a conoscenza del tradimento, decise di riconoscere Alessandro come suo figlio per poi trasferirsi in Canada.

Anni dopo lui ha scoperto la verità e da quel momento Alessandro e Pippo Baudo non si sono mai lasciati. Il loro legame è sempre stato forte ed importante. Ora lui si è stabilizzato in Italia per stare il più vicino possibile a suo padre.