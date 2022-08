Pippo Baudo, assurdo: la figlia è proprio lei e non lo sapevamo | Lavora in TV come lui

By

Pippo Baudo: ecco chi è la figlia di uno dei presentatori più seguiti ed ammirati dagli spettatori italiani. Lavora in TV come lui.

Pippo Baudo è uno dei presentatori più famosi della televisione italiana: da cinquanta anni è riuscito a conquistare la simpatia del pubblico di tantissimi telespettatori di ogni fascia d’età.

Il lavoro di conduttore televisivo e di presentatore è sempre stato condotto da Pippo Baudo con grande professionalità. Per quanto concerne la vita privata, Pippo è sempre stato molto discreto e ha sempre cercato di tenere lontano dalle telecamere la sfera personale.

Non tutti, infatti, sono a conoscenza del fatto che ha una figlia e lavora in televisione come lui.

Pippo Baudo: biografia

Nato nel 1936 a Militello in Val di Catania, Pippo Baudo ha esordito nei primi anni Sessanta e, nel corso della sua attività professionale, ha condotto numerose edizioni di varietà Canzonissima, Serata d’onore, Settevoci, Novecento, Domenica In, il Festival di Sanremo.

Nei suoi programmi, Pippo ha rilanciato personaggi del mondo della musica come Anna Oxa, Mietta, Milva e ha avviato la carriera professionale di Giorgia, Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo, Barbara d’Urso e tanti altri. Oltre all’attività televisiva, Pippo ha partecipato a diverse fiction, a diversi film e ha scritto diversi brani musicali.

Agli inizi degli anni Sessanta Pippo ha esordito come conduttore televisivo per le trasmissioni Primo piano, Festival calabrese della Canzone italiana. Nel 1965 è entrato nel cast di Scanzonatissimo nel 1968 ha presentato il Festival di Sanremo. Nello stesso anno ha condotto Un disco per l’estate.

Nel 1975 Pippo Baudo è conduttore del gioco Spaccaquindici, lo stesso anno ha condotto il quiz domenicale abbinato alla Lotteria Italia Un colpo di fortuna. Nel 1979 ha condotto Luna Park e dall’anno 1984 all’anno 1986 ha condotto Fantastico, storico varietà di Rai 1 e Serata d’onore.

Dopo la conduzione di Domenica In, Pippo Baudo è stato nominato Direttore artistico di Rai 1 e ha condotto diversi programmi di successo, tra cui Domenica in, Partita Doppia, Gran premio, Fantastico 90 e tanti altri programmi. Dall’anno 1992 all’anno 1996 ha condotto 5 delle tredici edizioni del festival di Sanremo.

Nel 2005 ha condotto Sabato italiano e ha presentato il Premio Lunezia. Nel 2009 ha condotto il Gran Galà del Made in Italy e nel biennio 2014-15 ha partecipato come giurato Si può fare!.

Nella stagione 2016-17 è tornato a presentare Domenica in e nel 2020 ha preso parte all’iniziativa Domenica con… su Rai Storia. Nell’anno ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Pippo Baudo: la vita privata

Sulla vita privata Pippo Baudo è sempre stato riservato. Il conduttore siciliano ha avuto 5 compagne e due. Alessandro è il primo figlio nato nel 1962 w avuto da Mirella Adinolfi. La seconda figlia si chiama Tiziana nata nel 1970 e avuta da Angela Lippi.

Per molti anni è stata anche la sua segretaria e assistente personale. Tiziana somiglia tantissimo al padre, è sposata con Mirko Mengozzi e ha una coppia di gemelli. È una ragazza molto bella, ha i capelli biondi e ha diversi tatuaggi.