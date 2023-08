Piomba il ciclone Circe in Italia, nubifragi in queste regioni: ecco dove accadrà

Il quadro meteorologico italiano sta per cambiare decisamente. Piomba il ciclone Circe in Italia. Ecco in quali regioni stanno per arrivare violenti nubifragi.

Ci prepariamo a salutare già l’estate? Ecco cosa dicono i meteorologi. Tutti in ansia per il ciclone Circe che arriva sul nostro Stivale e che porta con sé tempeste, grandine e pioggia. Scopriamo dove il caldo va in pausa.

Stop a caldo e alte temperature

L’estate 2023 sta provocando non pochi danni alla salute delle persone e all’ambiente, a causa delle temperature troppo alte. Solo qualche giorno fa, nella città di Palermo si sono toccati i 50 gradi che hanno portato a incendi rovinosi con i quali la Sicilia sta purtroppo facendo ancora oggi i conti.

Non ci sono temperature più fresche negli altri versanti dello Stivale. Anche nelle regioni settentrionali, in quelle centrali e meridionali le temperature continuano a mantenersi piuttosto alte oscillando tra i 32 e i 39 gradi. Una situazione climatica con un caldo così torrido, afoso e insopportabile non si registrava nel nostro Paese da almeno otto anni, secondo i meteorologi.

Da qualche ora, in alcune città italiane però, una corrente di aria fresca sta donando un po’ di tregua dal calore rovente e secondo le ultime previsioni meteorologiche, le temperature dovranno continuare ad abbassarsi soprattutto in queste regioni. Arriva in Italia il ciclone Circe che porta con sé non solo fresco ma anche violenti nubifragi.

Piomba il ciclone Circe in Italia

Estate in pausa? Secondo i meteorologi sì : piomba in Italia il ciclone Circe che riserverà al nostro Stivale delle sorprese. Dimentichiamoci delle temperature superiori ai 40 gradi e prepariamoci ad accogliere un breve autunno.

Già a partire dal prossimo fine settimana, la rovente estate di questi mesi sarà sostituita da un abbassamento delle temperature anche di 12 gradi e dall’arrivo di piogge e nubifragi violenti.

Bisognerà sopportare il caldo afoso fino al 3 agosto poi il clima tornerà stabile in quasi tutti i versanti dello Stivale con cieli sereni e temperature tollerabili. 40 gradi, presenti ancora sulle isole in particolare in Sicilia.

Come spiegano i meteorologi, poi dall’8 agosto si ribalta nuovamente il quadro climatico con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che provocherà instabilità climatica su molte regioni italiane. L’alta pressione si sposterà dall’Europa centro-occidentale verso l’Europa del Nord, in particolare in Islanda.

In Italia arriverà, di conseguenza, un vortice di aria fredda di origine scandinava che porterà non solo ad una diminuzione delle temperature ma anche a piogge e probabili grandinate.

Il mese di agosto sarà diviso in settori climatici. Dal primo al 4 agosto, con l’arrivo del ciclone Circe si abbasseranno le temperature in tutta Italia. Il bel tempo continuerà a prevalere comunque su buona parte dello Stivale tranne nelle regioni settentrionali in cui si attendono temporali anche piuttosto intensi e la possibilità di grandinate soprattutto in Lombardia e nel Triveneto.

Dal 4 al 7 agosto l’Italia si prepara già ad accogliere l’anticiclone delle Azzorre che inizierà a manifestarsi con un’instabilità climatica simile a quella che vivremo con il ciclone Circe. Nelle regioni centrali e meridionali continuerà ad essere protagonista il bel tempo con le alte temperature che saranno però più sopportabili.

Invece, al Centro e al Nord ci saranno temporali e nubifragi che terranno compagnia agli abitanti di queste zone per qualche giorno. I prossimi weekend, in ogni caso, saranno piacevolmente freschi in tutta Italia.